Klopp veralbert nach Autogrammwunsch eines Fans die Journalisten

Der FC Liverpool fährt gegen Wolverhampton trotz Rückstand den vierten Sieg in Folge ein und bleibt an Tabellenführer Man City dran.

Die Reds schaffen es im fünften Liga-Spiel bereits zum dritten Mal, einen Rückstand noch in einen Sieg zu drehen.

Trainer Jürgen Klopp ist an der Pressekonferenz zu Scherzen aufgelegt, was in jüngster Vergangenheit nicht immer der Fall war.