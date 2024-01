Jürgen Klopp verlässt Liverpool Ende Saison: «Habe keine Energie mehr»

Jürgen Klopp wird den FC Liverpool nach dem Ende der laufenden Saison verlassen. Das gibt der englische Top-Klub am Freitagmittag bekannt. Er habe keine Energie mehr und wolle ein «normales Leben» führen, erklärt der Deutsche.

Die Ära von Jürgen Klopp beim FC Liverpool geht im Sommer zu Ende.

Der 56-jährige Trainer teilt mit, dass er den Premier-League-Klub trotz weiterlaufendem Vertrag nach dieser Saison verlassen wird.

Er habe keine Energie mehr, erklärt Klopp seinen Entscheid. «Es ist nicht das, was ich will, es ist einfach das, was ich zu 100 Prozent für richtig halte.» Mehr anzeigen

«Ich werde den Verein am Ende der Saison verlassen», teilt Jürgen Klopp in einem emotionalen Interview auf der Webseite des FC Liverpool mit. «Ich kann verstehen, dass das für viele Leute ein Schock ist, wenn sie es zum ersten Mal hören, aber natürlich kann ich es erklären – oder zumindest versuchen, es zu erklären.»

Er liebe «absolut alles an diesem Verein», so der Deutsche weiter, «aber dass ich diese Entscheidung trotzdem getroffen habe, zeigt euch, dass ich davon überzeugt bin, dass es die richtige Entscheidung ist, die ich treffen muss. Es ist so, dass ich keine Energie mehr habe.» Er wusste, dass dieser Punkt irgendwann kommen werde.

Jürgen Klopp has announced his decision to step down as #LFC manager at the end of the season, having informed the club’s ownership of his wish to leave his position in the summer. — Liverpool FC (@LFC) January 26, 2024

Seit Oktober 2015 steht Klopp an der Seitenlinie des LFC. Er führte die Reds wieder ganz nach oben, gewann unter anderem die Premier League, die Champions League, die Klub-WM und den FA Cup. Ausserdem wurde er als Liverpool-Coach zweimal als Weltclubtrainer des Jahres ausgezeichnet.

Klopp: «Ich weiss, dass ich den Job nicht wieder und wieder und wieder und wieder machen kann. Nach den Jahren, die wir zusammen hatten und nach all der Zeit, die wir zusammen verbracht haben und nach all den Dingen, die wir zusammen durchgemacht haben, ist der Respekt gewachsen, die Liebe gewachsen und das Mindeste, was ich euch schulde, ist die Wahrheit – und das ist die Wahrheit.»

«Es ist nicht das, was ich will»

Er hätte dem Verein seinen Entscheid bereits im November mitgeteilt. Gesundheitliche Probleme seien nicht der Grund für seinen Rückzug. «Es geht mir gut. Ich bin gesund, so weit man das in meinem Alter sein kann. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, aber nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste, also ist alles in Ordnung», so der 56-Jährige weiter.

Während der schwierigen letzten Saison habe er sich erstmals Gedanken darüber gemacht, dass er eines Tages entlassen werden könnte. Sein Ziel sei es dann einfach gewesen, das Team wieder auf die Beine zu bringen. Als das gelang, habe er wieder an sich selber denken können – und er sei zum Schluss gekommen, dass ein Rücktritt das Beste sei.

«Es ist nicht das, was ich will, es ist einfach das, was ich zu 100 Prozent für richtig halte. Das war's», so Klopp. «Da mich niemand entlassen wird, muss ich diese Entscheidung selbst treffen. Die Verantwortung, die ich für alles hier habe, sagt mir, dass ich nicht der Richtige für die Zukunft bin, also muss ich es sagen.»

Watch or read our emotional interview with Jürgen Klopp in full as he discusses today’s news in detail and explains the reasons for his decision. — Liverpool FC (@LFC) January 26, 2024

Der Zeitpunkt der Ankündigung überrascht. Liverpool führt die Premier League an, steht im Achtelfinal der Europa League und ist auch im FA Cup noch dabei. Im League-Cup-Final geht es Ende Februar um den ersten Saisontitel. In einer idealen Welt hätte er seinen Entscheid bis zum Saisonende geheim gehalten, doch dies sei heutzutage nicht mehr möglich, so Klopp: «Es gibt so viele Dinge, die davon beeinflusst werden, vor allem persönliche Situationen. Die Leute aus meinem Stab müssen frühzeitig Bescheid wissen – und vor allem der Verein muss frühzeitig Bescheid wissen und planen.»

Klopp will «ein normales Leben»

Nach 23 Jahren fast ununterbrochen im Trainerbusiness wolle erst sich nun erst einmal eine Pause gönnen. «Ich bin hierhergekommen – und das habe ich gleich am ersten Tag gesagt – als ganz normaler Mensch. Ich bin immer noch ein normaler Mensch, aber ich lebe nicht mehr allzu lange ein normales Leben. Ich will nicht warten, bis ich zu alt bin, um ein normales Leben zu führen», erklärt Klopp.

Und weiter: «Ich muss es zumindest einmal ausprobieren, um zu sehen, wie es ist und ob ich es vermissen werde. Wie gesagt, ich hatte das noch nie, also muss ich es ausprobieren, und es ist der richtige Zeitpunkt für mich und ich denke, es ist der richtige Zeitpunkt für den Verein, weil ich den Job ab nächstem Jahr nicht mehr so machen kann, wie ich ihn vorher gemacht habe, und dann bin ich nicht mehr der Richtige.»

Wird Klopp nach seinem Abgang eines Tages als Trainer zurückkehren? «Jetzt würde ich nein sagen», sagt er. «Aber ich weiss natürlich nicht, wie sich das anfühlen wird, weil ich nie in dieser Situation war.» Was er definitiv wisse, ist, dass er niemals einen anderen Verein in England als Liverpool leiten werde. «Zu 100 Prozent! Das ist nicht möglich.» Mindestens ein Jahr lang wolle er sich ab Sommer komplett zurückziehen.