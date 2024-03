Nach einem 4:3-Sieg nach Verlängerung steht Manchester United im FA-Cup-Halbfinale. KEYSTONE

Vier Titel sind für Jürgen Klopp in seiner Abschiedssaison beim FC Liverpool nicht mehr möglich. In einem packenden Pokal-Viertelfinale fällt die Entscheidung in der letzten Minute.

Jürgen Klopp muss in seiner Abschiedssaison beim FC Liverpool nach einem Pokal-Drama den ersten von vier möglichen Titeln abschreiben. Die Reds schieden in einem spektakulären Viertelfinale des englischen FA Cups ausgerechnet beim Erzrivalen Manchester United nach Verlängerung mit 3:4 (2:2, 2:1) aus. United-Profi Amad Diallo traf in der Nachspielzeit zum Sieg.

Scott McTominay drückte für Manchester United bereits nach zehn Minuten den Ball über die Linie. Der Offensivspieler verpasste allerdings nach 35 Minuten den zweiten Treffer. Dann drehte die Klopp-Elf furios auf: Weltmeister Alexis Mac Allister erzielte das 1:1 (44.), Superstar Mohamed Salah drehte das Match (45.+2).

Chelsea mit Mühe im Halbfinale

Liverpool verpasste nach dem Seitenwechsel den dritten Treffer und wurde kurz vor Schluss dafür bestraft: Anthony traf zum 2:2. In der Verlängerung war Man United näher am dritten Tor, doch Liverpool traf. Ein abgefälschter Schuss von Harvey Elliott landete im Tor (105.).

Doch das Team des in der Kritik stehenden Trainers Erik ten Hag schlug erneut zurück: Marcus Rashford traf zum 3:3 (112.). Diallos Schuss ins lange Eck sorgte im Old Trafford kurz vor dem Ende für Jubelstürme. Der Torschütze musste nach seinem Jubel mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz. Liverpool kam allerdings nicht mehr zurück.

Mit viel Mühe hat der FC Chelsea durch ein 4:2 gegen Zweitliga-Spitzenreiter Leicester City ebenfalls das Semifinale erreicht. Bereits am Samstag hatte sich Meister Manchester CIty mit 2:0 gegen Newcastle United durchgesetzt. Zweitligist Coventry City gewann mit 3:2 beim Premier-League-Club Wolverhampton Wanderers. Die Halbfinals finden im Londoner Wembley-Stadion statt.

DPA/SB10