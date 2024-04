ManUtd spät gebrochen Chelseas irre Wende geht in die Geschichtsbücher ein

Chelsea gelingt gegen Manchester United eine historische Wende. imago

Kurz vor Schlusspfiff noch hinten gelegen und dann doch noch gewonnen – so am Donnerstagabend gegen Manchester United passiert. Es ist eine historische Wende des FC Chelsea.

lih Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Chelsea und Manchester United trennen sich am Donnerstagabend 4:3.

Lange sah es für Chelsea nach einer Niederlage aus. Mit Toren in der 10. und der 11. Minute der Nachspielzeit konnten sich die Blues doch noch drei Punkte sichern.

Nie zuvor gelang es seit Beginn der genauen Aufzeichnungen 2006/07 einem Team, einen Rückstand so spät noch zu drehen. Mehr anzeigen

Der Fussball schreibt immer wieder Geschichten, die so wirken, als wären sie aus einer Fantasiewelt entsprungen. Und eine dieser Geschichten ereignete sich am Donnerstagabend in London an der Stamford Bridge.

Es läuft die 10. Minute der Nachspielzeit. Chelsea liegt gegen Manchester United mit 2:3 hinten, nachdem die Blues einen Zwei-Tore-Vorsprung verspielt haben. Dann bekommt Chelsea kurz vor dem Abpfiff die goldene Chance, sich doch noch einen Punkt zu sichern: United-Verteidiger Diogo Dalot fällt im Strafraum Gegenspieler Noni Madueke. Schiedsrichter Jarred Gillett entscheidet auf Penalty. Shootingstar Cole Palmer schnappt sich den Ball und hämmert das runde Leder flach in die rechte Ecke. Es ist nach seinem Elfmeter-Tor zum 2:0 sein zweiter Treffer des Abends.

Chelsea macht den Liverpool-Eckball

Das Stadion kocht – Chelsea schafft den Ausgleich tief in der Nachspielzeit. Doch damit nicht genug. Exakt 83 Sekunden nach dem Ausgleich zappelt das Netz erneut: Chelsea nutzt bei einem Eckball die geistige Abwesenheit der Spieler von Manchester United eiskalt aus. Palmer steht mutterseelenallein an der Strafraumgrenze und wird von Eckball-Schütze Enzo Fernandez angespielt. Palmers Distanzschuss landet im Tor – Hattrick und Sieg für Chelsea.

Die Eckball-Szene erinnert ein bisschen an jene des Champions-League-Halbfinales 2019 zwischen Liverpool und Barcelona, als Divock Origi von Trent Alexander-Arnold blitzschnell angespielt wurde und das 4:0 erzielte.

Mit seinem Hattrick ist Palmer der 200. Spieler der Premier-League-Geschichte, der ein Dreierpack erzielt. Dieser Fakt scheint nebensächlich. In London brechen nach dem Schlusspfiff alle Dämme, Palmer ist Mann des Spiels. «Wahnsinn», sagt der 21-jährige Engländer nach dem Spiel und meint: «So zu gewinnen – es gibt nichts Besseres.»

Was nach einer Fabel klingt, ist auch genauso einmalig. Nie zuvor gelang es seit Beginn der genauen Aufzeichnungen 2006/07 einem Team, einen Rückstand so spät noch zu drehen. Oder in anderen Worten: Nie zuvor ging eine Mannschaft, die in der 100. Minute führte, als Verlierer vom Platz. Des einen Freud, des anderen Leid – Chelsea und Manchester United schaffen also historisches.