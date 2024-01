Deutschland würdigt Franz Beckenbauer

DER FUssBALL TRAUERT UM DEN KAISER Auf den Tod von Franz Beckenbauer reagieren zahlreiche Stars geschockt BUNDESKANZLER SCHOLZ TEILT MIT: «Franz Beckenbauer war einer der grössten Fussballer in Deutschland und für viele «der Kaiser» – auch, weil er über Generationen für den deutschen Fussball begeistert hat.» DER BUNDESPRÄSIDENT STEINMEIER SCHRIEB: «Er war eine Ausnahmeerscheinung, das Wort Libero in seiner ganzen Bedeutung scheint für ihn erfunden zu sein.» AUCH THOMAS MÜLLER MELDET SICH ZU WORT: «Einer der grossartigsten Fussballer der Vereinsgeschichte des FC Bayern hat uns leider verlassen. Ruhe in Frieden, Kaiser Franz.» AUF DER WEBSITE DEr BAYERN HIEss ES: «Die Welt des FC Bayern ist nicht mehr die, die sie mal war – plötzlich dunkler, stiller, ärmer.» WEGGEFÄHRTE ULI HOENEss SCHRIEB: «Franz Beckenbauer ist die grösste Persönlichkeit, die der FC Bayern jemals hatte. Als Spieler, Trainer, Präsident, Mensch: unvergesslich.»

