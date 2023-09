Pep nach Cup-Aus: «Quadrupel war nicht das Ziel» Manchester City verlor in der 3. Runde des Carabao Cups bei Newcastle United mit 0:1. Pep Guardiola macht sich im Anschluss über die Frage lustig, ob er nach dem Ausscheiden enttäuscht sei. 28.09.2023

Meister und Tabellenführer Manchester City ist im Ligapokal ausgeschieden. Trainer Pep Guardiola nimmt für einmal eine Niederlage nach dem Spiel gelassen hin. Oder doch nicht?

Der Champions-League-Sieger verliert am Mittwochabend in der 3. Cup-Runde beim Premier-League-Kontrahenten Newcastle United mit 0:1. Alexander Isak erzielt den entscheidenden Treffer in der 53. Minute und schiesst den Meisterschaftsvierten der vorigen Saison ins Achtelfinale. Für die Citizens war es nach der Niederlage im englischen Supercup gegen Arsenal die zweite Saisonpleite.

«Glauben Sie, das Ziel war es, das Quadrupel zu gewinnen?», fragt Guardiola anschliessend an der Pressekonferenz feixend in die Runde. «Ganz ehrlich? Das ist es nicht. Wir sind mehr als zufrieden, das Triple zu gewinnen», so der Spanier.

Der 52-jährige Star-Trainer erläutert die Gründe für das Aus: «Im Carabao-Cup setze ich immer die Spieler ein, die nicht regelmässig spielen. Ich möchte in dieser Phase in diesem Wettbewerb keine Energie vergeuden.»

Guardiola weiter: «Leider haben wir eine Menge verletzte Spieler. Ungünstigerweise musste ich Manu Akanji spielen lassen, den ich gerne geschont hätte, aber das war meine Entscheidung.»

Manuel Akanji (r.) musste gegen Newcastle durchspielen. IMAGO/Shutterstock

Trotz Absenz einiger Stars – Guardiola emotional wie immer

Auch wenn einige Stars wie Erling Haaland, Ruben Dias oder Kyle Walker geschont wurden, die Startelf konnte sich immer noch sehen lassen. Im Tor stand Stefan Ortega, in der Defensive liefen Nathan Aké, Josko Gvardiol, Manuel Akanji und Sergio Gómez auf, das Mittelfeld bildeten Rico Lewis, Kalvin Phillips und Mateo Kovacic, in der Offensive stürmten Jack Grealish, Oscar Bobb und Julián Álvarez. Mit Phil Foden, Jérémy Doku und Matheus Nunes kam noch ein illustres Trio als Joker zum Zug.

Ganz so gleichgültig dürfte ihm also die Pleite gegen die Magpies, bei denen Fabian Schär in den Schlussminuten zu einem Kurzeinsatz kam, nicht gewesen sein. Zumindest holte er sich nach einem Disput mit dem vierten Offiziellen in der 75. Minute eine Verwarnung ab. Der wohl nicht ganz ernst gemeinte Kommentar vom City-Trainer dazu: «Eine wohlverdiente Gelbe Karte.»

Auch Akanji sah für Reklamieren die Gelbe Karte (65.). «Ich weiss nicht, wie viele Fouls sie (Newcastle United – d. Red.) gemacht haben, wie viele Fouls wir hatten und wie viele Gelbe Karten es gab», hält Guardiola fest. «Aber es ist, wie es ist, manchmal sind die Emotionen einfach da. Respekt vor den Schiedsrichtern und ihrer Arbeit.»

