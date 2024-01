Fabian Schär freut sich über seine Premier-League-Tore eins und zwei in dieser Saison. Bild: Imago

Am Dienstagabend läuft Newcastle-Verteidiger Fabian Schär gegen Aston Villa zu Höchstform auf. Innert vier Minuten schnürt der 32-Jährige einen Doppelpack – dafür wird er von den Fans ordentlich abgefeiert.

Fabian Schär trifft in der Premier League erstmals seit dem 6. August 2022 – und dann gleich doppelt.

Am Ende schlägt Newcastle Aston Villa 3:1 und findet nach vier Niederlagen in Folge zum Siegen zurück.

Schär wird zum «Man of the Match» gewählt und von den Fans gefeiert.

Vor dem Rückrundenstart hat der Schweizer Nati-Verteidiger seinen Vertrag bis Sommer 2025 verlängert. Die Fans würdigten dies vor zwei Wochen mit einem Banner, auf dem zu lesen war: «Alle brauchen einen Fabian Schär.»

Wie sehr sie ihn in Newcastle brauchen, das beweist er am Dienstagabend mit seinen beiden Treffern. Die Magpies gerieten zuletzt arg ins Schleudern, haben in der Liga vier Spiele in Folge verloren, in der Tabelle gings nur noch in eine Richtung: Nach unten. Dieser Negativtrend ist nun fürs Erste gestoppt, Matchwinner Schär sei Dank.

In seinem 147. Premier-League-Spiel für Newcastle erzielt Schär seine Tore 11 und 12. In der Liga hatte Schär letztmals am 1. Spieltag der Vorsaison getroffen, das war vor anderthalb Jahren. In der Champions League liegt sein letzter Volltreffer nicht ganz so lange zurück. Im Oktober 2023 erzielte er eine Traumkiste beim 4:1-Galasieg gegen PSG.

Schär mit Traumkiste bei Newcastles Sieg über PSG 04.10.2023

Schär, der schon seit 2018 für die Magpies aufläuft, wird immer mehr zur Klublegende. Eine Newcastle-Anhängerin meint auf X: «Ich habe genug gesehen ... Es ist Zeit für eine Statue.» Dafür erntet sie Herzchen im dreistelligen Bereich.

I’ve seen enough… It’s time for a statue — Sav Mondo (@SavMondo) January 30, 2024

Gut hat Fabian Schär einst in jungen Jahren nicht den Bettel hingeschmissen. Im Fussball-Talk Heimspiel verriet Papa Schär, dass dies beinahe der Fall gewesen wäre.

Weitere Reaktionen

Fabian Schär is without a doubt the greatest footballer ever lived.



If you dont think so? Go argue with a wall. — Dev (@Cleverdics) January 31, 2024

Sav oh my goodness this man really has got it all 🖤🤍 — Nathan Atkinson (@nathanjames39) January 30, 2024

Fabian Schär has turned into prime Messi. — Sav Mondo (@SavMondo) January 30, 2024

One of the best defenders we've had at this club by far. Fabulous Fabian Schar! — GameLegenddd | Jamie (@GameLegenddd) January 30, 2024