Stürmer Dominic Solanke wechselt innerhalb der Premier League von Bournemouth zu Tottenham

Tottenham verpflichtet den einstigen englischen Junioren-Nationalspieler Dominic Solanke von Ligakonkurrent Bournemouth. Der 26-jährige Stürmer bindet sich bis 2030 an die Londoner.

SDA

Der Stürmer, der in der vergangenen Saison in allen Wettbewerben 21 Tore für Bournemouth erzielte, bringt dem Klub nach eigenen Angaben eine Rekordablöse ein. Bisher teuerster Abgang war Nathan Aké. Der Niederländer spülte bei seinem Wechsel zu Manchester City über 45 Millionen Euro in die Kasse. Für Solanke soll die Ablöse dem Vernehmen nach noch einmal 20 Millionen höher sein.

sda