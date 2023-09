Zeki Amdouni trifft erstmals in der Premier League. IMAGO/Shutterstock

Zeki Amdouni erzielt in der Premier League seinen ersten Treffer. Der 22-jährige Schweizer Nationalstürmer in Diensten von Burnley schoss seinen Klub beim 1:1 auswärts gegen Nottingham Forest kurz vor Halbzeit in Führung.

Der ehemalige Stürmer von Lausanne und Basel traf mit einem herrlichen Volleyschuss von ausserhalb des Strafraums. Dies reichte dem Team aus dem Norden von England jedoch nicht zum Sieg, da Nottingham in der 62. Minute den Ausgleich erzielte. Burnley spielte in der Schlussphase sogar nur noch zu zehnt, konnte aber immerhin den ersten Punkt nach vier Meisterschaftspartien einfahren.

sda