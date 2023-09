Noah Okafor (links) und Yann Sommer begegnen sich unmittelbar nach der Nati-Pause erneut. Bild: Imago

Am Samstag steigt in Mailand das 238. Stadtderby zwischen Inter und der AC Milan. Erstmals seit langer Zeit stehen sich im «Derby della Madonnina» wieder zwei Schweizer gegenüber.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 4. Spieltag der Serie A treffen die beiden bisher makellosen Mailänder Mannschaften im Stadtderby aufeinander und kämpfen um die Tabellenführung.

Mit Yann Sommer und Noah Okafor stehen sich zwei Nati-Kollegen gegenüber und könnten eine über 100-jährige Schweizer Durststrecke beenden. Mehr anzeigen

Die Ausgangslage vor dem 238. Mailänder Stadtderby ist nicht nur aus Schweizer Sicht vielversprechend. Beide Mannschaften sind optimal in die neue Spielzeit gestartet und stehen nach drei Partien mit dem Punktemaximum und je acht erzielten Toren da. Weil Inter in allen bisherigen Liga-Spielen zudem ohne Gegentor bleibt, gehen die Nerazzurri am Samstag als Tabellenführer ins Duell mit dem Stadtrivalen.

Live Fussball: FC Internazionale Milano - AC Milan Sa 16.09. 17:45 - 20:05 ∙ blue Sport Live ∙ Live Fussball: FC Internazionale Milano - AC Milan Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 1h 38min 15sek

Bewahrt Yann Sommer, der seit dieser Saison bei Inter zwischen den Pfosten steht, auch im «Derby della Madonnina» seine weisse Weste? Immerhin konnte Inter die letzten vier Stadtderbys allesamt für sich entscheiden – und blieb dabei stets ohne Gegentor. Zuletzt setzten sich die Nerazzurri im Champions-League-Halbfinal mit zwei Siegen souverän durch.

Damals allerdings noch nicht mit von der Partie war Noah Okafor, der sich in diesem Sommer der AC Milan anschliesst. Weil Teamkollege Olivier Giroud angeschlagen und für die Partie fraglich ist, darf Sommers Nati-Kollege für das Stadtderby gar auf sein Startelf-Debüt oder zumindest einen Teileinsatz hoffen.

Und so könnte es nach 112 Jahren erstmals wieder zu einem Schweizer Duell im «Derby della Madonnina» kommen. Zuletzt trafen am 5. November 1911 mit Milans Edi Pichler-Ott und Inters Oscar Engler zwei Schweizer aufeinander. Ob Sommer und Okafor die lange Durststrecke tatsächlich beenden, erfährst du ab 17.45 Uhr live auf blue Sport.