Bologna – Inter 0:1 09.03.2024

Inter Mailand stoppt den Erfolgslauf von Bologna. Der souveräne Leader der Serie A gewinnt in der 28. Runde mit Yann Sommer im Tor in Bologna mit 1:0.

Nach sechs Siegen in Folge musste sich Bologna mit seinen drei eingesetzten Schweizern Remo Freuler, Michel Aebischer und Dan Ndoye dem designierten Meister geschlagen geben. Der Deutsche Yann Bisseck erzielte in der 37. Minute den einzigen Treffer. Trotz der Niederlage bleibt Bologna auch nach dieser Runde sicher in den Top 4 der Rangliste.

Inter Mailand bleibt derweil im 2024 ohne Punktverlust. Die Mannschaft von Simone Inzaghi hat alle ihre 13 Spiele in diesem Jahr gewonnen.

sda