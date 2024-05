Paolo Montero verteidigte von 1996 bis 2005 für Juventus Turin, nun übernimmt er für die zwei letzten Spieltage das Traineramt beim italienischen Rekordmeister. Imago

Paolo Montero bereut Juventus Turin in den zwei noch ausstehenden Runden in der italienischen Meisterschaft. Er folgt auf den am Freitag entlassenen Massimiliano Allegri. Dies teilte der Klub am Sonntag mit.

SDA

Montero gewann als Verteidiger von Juventus Turin von 1996 bis 2005 vier Titel in der Serie A. Zuletzt betreute der 52-jährige Uruguayer die U19 des italienischen Rekordmeisters.

Die Turiner hatten Allegri wegen seiner Ausraster während und nach dem Cupfinal gegen Atalanta Bergamo entlassen.

SDA