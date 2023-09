Pajtim Kasami, in dieser Aufnahme noch im Trainingsanzug des FC Basel, blickt dem Engagement in Italien entgegen. KEYSTONE

Pajtim Kasami wechselt in die Serie B zu Sampdoria Genua. Bei den Blucerchiati steht ein bekanntes Gesicht an der Seitenlinie: Andrea Pirlo. Gegenüber blue Sport nimmt Kasami Stellung zum Transfer.

Obwohl das Transferfenster zu ist, hat Pajtim Kasami einen neuen Klub gefunden. Sein Kontrakt bei Olympiakos Piräus lief kürzlich aus, sodass der frühere Schweizer Internationale (12 Länderspiele) ablösefrei wechseln konnte.

Der 31-Jährige schliesst sich Sampdoria Genua an. In der Hafenstadt hat er einen Vertrag bis Sommer 2024 bekommen, mit Option auf eine Verlängerung.

«Ich freue mich auf die neue Challenge bei Sampdoria! Gleichzeitig wird es eine grosse Herausforderung. Der Club hat enorm viel Tradition», meint Kasami im Interview mit blue Sport.

Bei der Samp, welche letzte Saison sang- und klanglos nach elf Jahren in der Serie A abstieg, bekommt er mit Andrea Pirlo einen Chef, der als Spieler absolute Weltklasse verkörperte. Der Weltmeister von 2006 soll den Traditionsverein wieder in die Erstklassigkeit zurückführen. «Mit Andrea Pirlo als Trainer muss ich alles raushauen, was ich habe», hält Kasami fest.

«Ich muss sofort loslegen»

Am Montag steht bereits das erste Spiel an, Sampdoria empfängt Cittadella. «Ich muss sofort loslegen. Ich freue mich, dass ich wieder auf dem Platz stehen kann – es wartet viel Arbeit auf mich», so der 12-fache Nati-Spieler. In Ligurien trifft er auf Sebastiano Esposito, den er aus gemeinsamen Zeiten beim FC Basel kennt. «Sebastiano hat grosses Potenzial. Ich freue mich darauf, wieder mit ihm zusammenzuspielen.»

Der Mittelfeldspieler kennt Abenteuer in der Fremde. So spielte er schon in England, Italien und Griechenland. In der Schweiz war Kasami unter anderem für Luzern, Sion und Basel aktiv.