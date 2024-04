Roma-Verteidiger Ndicka bricht auf dem Platz zusammen

Spielabbruch in der Serie A: Roma-Verteidiger Ndicka bricht zusammen Abwehrspieler Evan Ndicka von der AS Roma bricht während der Partie gegen Udienese zusammen. Aufgrund des medizinischen Notfalls wird die Partie in der Schlussphase beim Stand von 1:1 abgebrochen. 14.04.2024

tbz Tobias Benz

In der 72. Minute muss die Partie zwischen Udinese und der AS Roma in der Serie A aufgrund eines medizinischen Notfalls unterbrochen werden. Roma-Verteidiger Evan Ndicka liegt am Boden und hält sich den Oberkörper.

Kurz darauf bittet Schiedsrichter Luca Pairetto die Notärzte auf den Platz, die Ndicka wenig später mit einer Bahre vom Feld tragen. Der Spieler ist zu diesem Zeitpunkt bei Bewusstsein. Daraufhin wird das Spiel beim Stand von 1:1 abgebrochen.

Über den genauen Gesundheitszustand von Ndicka ist zurzeit nichts bekannt. Die AS Roma schrieb in einer Mitteilung auf X: «Evan Ndicka ist bei Bewusstsein und wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Forza Evan, wir sind alle bei dir!»