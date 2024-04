Zubi: «Was für eine Karriere von Yann Sommer!» Nach dem Meistertitel in der Bundesliga letztes Jahr wird Yann Sommer auch italienischer Meister: Mit Inter Mailand holt sich der Nati-Goalie den Scudetto. blue Sport Experte Pascal Zuberbühler schätzt Sommers Leistungen ein. 22.04.2024

Yann Sommer feiert mit Inter Mailand den Scudetto. blue Sport Experte Pascal Zuberbühler adelt den Nati-Goalie und sagt, was Sommer auch in fortgeschrittenem Alter so stark macht.

S. Zappella, J. Arnet Jan Arnet

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit einem 2:1-Sieg über die AC Milan sichert sich Inter Mailand am Montag schon am 33. Spieltag den Meistertitel.

Mittendrin: Yann Sommer. Der Schweizer Keeper hat mit 17 Zu-Null-Spielen in der Serie A grossen Anteil am Inter-Triumph.

Zubi lobt seinen Landsmann in den Himmel und sagt: «Was für eine Saison mit Inter – und was für eine Karriere auch von Sommer!» Mehr anzeigen

Nach nur einem halben Jahr in München verliess Yann Sommer die Bayern im letzten Sommer wieder und suchte sein Glück in Mailand. Allerspätestens jetzt ist klar: Der Nati-Goalie hat das Glück gefunden – und alles richtig gemacht. Während die Bayern eine schwierige Saison erleben, dominiert Inter die Serie A nach Belieben und macht schon fünf Spieltage vor Schluss den Meistertitel perfekt.

Nach dem 2:1-Sieg gegen Stadtrivale Milan am Montagabend ist den Nerazzurri der Scudetto nicht mehr zu nehmen. Ex-Nati-Goalie Pascal Zuberbühler kommt nicht aus dem Schwärmen heraus, wenn er über Sommer und Inter spricht.

«Was für eine Saison mit Inter Mailand – und was für eine Karriere auch von Yann Sommer!», so der blue Sport Experte. «Letztes Jahr noch deutscher Meister geworden, jetzt feiert er mit Inter nach einer unglaublich starken Saison den Titel.»

Vielleicht war es sogar die beste Saison in Sommers Karriere, meint Zubi. «Das ist schwierig zu analysieren. Aber es war sicher eine ganz erfolgreiche. Wenn du in deiner ersten Saison bei Inter gleich Meister wirst, hast du vieles richtig gemacht.»

«Das Vertrauen in Sommer ist sehr gross»

Der 35-Jährige hatte in dieser Saison bislang mehr Zu-Null-Spiele (23) als Gegentore (22). Sommer profitiert dabei aber auch von einer überragenden Verteidigung. «Er hat nicht sonderlich viel zu tun und keine hohe Paradenquote», sagt Zubi. «Aber er ist extrem schnell in dieses Gefüge und diese Mannschaft reingewachsen. Das Vertrauen in ihn ist sehr gross.» Mit seinen Qualitäten könne Sommer auch beim Spielaufbau helfen. «Das macht er hervorragend.»

In seinem Alter steuern die meisten Fussballer langsam aber sicher aufs Karriereende zu. Sommer, der im Dezember 36 wird, befindet sich aber noch immer in absoluter Top-Form. «Bei den Goalies ist es ja wie beim Wein. Je älter, desto besser», schmunzelt Zubi, der selbst bis 40 Profi war. «Yann ist selten verletzt, er schaut zu seinem Körper, ist fokussiert und trifft die richtigen Entscheidungen.» Ohnehin ist bei Sommer an ein baldiges Karriereende nicht zu denken. Sein Vertrag in Mailand läuft noch bis 2026.

Milan – Inter 1:2 Serie A, 33. Spieltag, Saison 2023/24 22.04.2024