Das Wetter wird erneut zum Spielverderber für die Matterhorn-Abfahrt. Bild: Keystone

Am Samstag sollte es in Zermatt endlich mit der Premiere der Matterhorn-Abfahrt klappen. Aufgrund des starken Windes musste nun aber auch die erste Abfahrt der Frauen abgesagt werden.

Es soll einfach nicht sein in Zermatt/Cervinia. Nachdem am vergangenen Wochenende bereits die beiden Abfahrten der Männer abgesagt wurden, findet auch die heutige Abfahrt der Frauen nicht statt. Erneut ist der zu starke Wind der Spielverderber am Matterhorn. Durch die aktuellen Verhältnisse kann kein sicheres Rennen auf der «Gran Becca» sichergestellt werden.

Die Frauen-Abfahrt wurde deshalb vorerst auf 12:30 Uhr verschoben – und um 10 Uhr dann definitiv abgesagt. Eine letzte Chance auf ein Rennen am Matterhorn ergibt sich am Sonntag, wo ebenfalls eine Frauen-Abfahrt angesetzt ist.

Sollte auch die letzte Gelegenheit in Zermatt/Cervinia für eine Abfahrt nicht genutzt werden können, müssen sich die Speed-Fahrerinnen drei Wochen auf ihren nächsten Einsatz gedulden. Vom 8. bis 10. Dezember stehen in St. Moritz zwei Super-G und eine Abfahrt auf dem Programm.