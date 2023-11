Das grosse Quiz: Was weiss Luca de Aliprandini über Freundin Michelle Gisin? Seit neun Jahren sind die beiden Ski-Stars Michelle Gisin und Luca de Aliprandini ein Paar. Wir finden im Quiz heraus, wie viel die beiden wirklich voneinander wissen. 14.11.2023

Die Schweizer Allrounderin Michelle Gisin (29) und der italienische Riesenslalom-Spezialist Luca de Aliprandini (33) sind seit 2014 ein Paar. Und was weiss man nach so vielen Jahren voneinander? Das wollten wir herausfinden und haben die beiden getestet. Deshalb haben wir Gisin beim Saisonstart in Sölden neun Fragen gestellt und wollten einen Tag später von de Aliprandini wissen, was seine Partnerin wohl geantwortet hat.

Folgende Fragen haben wir Michelle Gisin gestellt:

- Welches ist dein Lieblingsfilm?

- Welches Emoji verwendest du am häufigsten?

- Welches ist dein Lieblings-Sport ausser dem Skifahren?

- Welche Handy-App benutzt du am häufigsten?

- Welches ist deine Lieblings-Pizza?

- Welchen Job würdest du ausführen, wenn du nicht Profi-Skifahrerin geworden wärst?

- Welches ist deine Lieblings-Stadt?

- Beschreibe dich selbst in einem einzigen Wort.

- Welches ist deine Lieblings-Disziplin?

Was hat Gisin geantwortet und vor allem, was hat de Aliprandini gedacht, dass seine Partnerin wohl geantwortet hat? Im Video oben erfährst du es.

🇨🇭 Michelle Gisin Geburtsort: Samedan

Geburtstag: 5. Dezember 1993 (29 Jahre)

Disziplinen: Alle

Grösste Erfolge: Olympia-Gold in der Kombination 2018 und 2022, Olympia-Bronze im Super-G 2022, WM-Silber (2017) und WM-Bronze (2021) in der Kombination. 19 Podestplätze im Weltcup, davon ein Sieg im Slalom von Semmering im Dezember 2020. Mehr anzeigen