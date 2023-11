Tamara Tippler rast im letzten Dezember in St. Moritz die Piste runter. Keystone

Im vergangenen Winter tritt Tamara Tippler wie aus heiterem Himmel zurück. Nun spricht die Österreicherin in einem Talk über die Gründe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ski-Ass Tamara Tippler tritt im letzten Winter überraschend zurück.

Damals war sie bereits schwanger und nicht mehr bereit, volles Risiko zu gehen.

Seit September ist sie nun Mama. Ein Comeback schliesst sie nicht aus.

Im vergangenen Winter bricht Tamara Tippler das Training in Kvitfjell vorzeitig ab und gibt später ihren Rücktritt vom Ski-Sport bekannt. «Ich wollte mein Leben nicht mehr riskieren», sagt sie rückblickend. Zu diesem Zeitpunkt, und das wusste die Öffentlichkeit nicht, war sie bereits schwanger.

«Ich habe mir gesagt: ‹Das war es jetzt, es ist vorbei.› Man muss in den Speed-Bewerben einiges riskieren, da habe ich mich vom Kopf her nicht mehr überwinden können», führt die Österreicherin im «Sport und Talk im Hangar 7» auf Servus-TV weiter aus.

Auf Instagram schrieb sie damals: «Es ist mega schwierig bzw. nicht mehr möglich, den Kopf komplett auszuschalten und das letzte Hemd zu riskieren.» Inzwischen verbreitet sie auf ihren Social-Media-Kanälen vor allem gute Vibes, strahlt in die Kamera und zeigt sich mit ihren Liebsten.

Aber wars das mit ihrer Karriere? Nicht unbedingt, denn das Feuer in ihr lodert noch immer. «Die WM in Schladming 2025 ist natürlich schon ein Ziel. Aber wenn man dann überlegt, dass man mit 140 km/h die Piste runterfährt und unten wartet wer …» Noch sind da also gewisse Zweifel. Wenn sie aber zurückkehre, dann richtig. Sie wolle nicht zurückkehren, um 30. zu werden, so Tippler kämpferisch. Besonders im Super-G gehörte die 32-Jährige zu den Topfahrerinnen und raste neunmal aufs Podest, einen Sieg konnte sie nie feiern.