Strahlende Siegerin: Lara Gut-Behrami gewinnt den Riesenslalom in Sölden. KEYSTONE

Lara Gut-Behrami siegt beim Riesenslalom in Sölden. Mit dem Triumph zieht die 32-Jährige mit Rekordsiegerin Tina Maze gleich. Doch ehe es so weit war, verspürte die Schweizerin am Start zusätzlichen Druck.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lara Gut-Behrami gewinnt vor der Federica Brignone den Riesenslalom in Sölden.

Im ersten Durchgang eröffnete sie mit der Startnummer eins das Rennen. Dies führte dazu, dass Gut-Behrami am Morgen des Wettkampfs zusätzlichen Druck verspürte. «Ich hatte das noch nie, als erste Fahrerin die Saison zu eröffnen», hält sie fest.

Über den Fakt, dass Gut-Behrami mit ihrem dritten Triumph in Sölden zur Rekordsiegerin avancierte, sagt sie: «Es ist eine Ehre mit Tina Maze gleichzuziehen». Mehr anzeigen

Lara Gut-Behrami gewinnt den Saisonauftakt in Sölden. Während sie nach dem ersten Lauf noch auf Zwischenrang vier klassiert ist, fährt sie im zweiten Durchgang ihren Konkurrentinnen davon.

«Ich habe viel riskiert», hält Gut-Behrami im Interview mit «SRF» fest. Und dieses Risiko zahlt sich aus. Die 32-Jährige tütet mit zwei Hundertsteln Vorsprung auf die Italienerin Federica Brignone ihren 38. Weltcupsieg ein.

Mit «extra Druck» in die Saison gestartet

Gut-Behrami startete mit der Nummer eins ins Rennen. «Ich hatte das noch nie, als erste Fahrerin die Saison zu eröffnen.» Am Vortag sei sie mit der Startnummer zufrieden gewesen, doch am Morgen vor dem Rennen habe sie eine Portion «extra Druck» verspürt.

Offensichtlich vermochte sie den zusätzlichen Druck in zusätzliche Power umzumünzen. Dementsprechend war sie im Ziel ausgelaugt. «In Sölden ist es immer anstrengen», hält Gut-Behrami fest. Die Frage, ob es im Alter immer anstrengender wird, beantwortet sie lächelnd mit einem «ja».

Gut-Behrami zieht mit Tina Maze gleich

Mit Siegen in Sölden kennt sich die Tessinerin aus. Nach 2013 und 2016 tütet sie in diesem Jahr den dritten Sieg auf der österreichischen Riesenslalom-Piste ein. So zieht Gut-Behrami auf der Tabelle der Rekordsieger in Sölden mit Tina Maze gleich. «Tina Maze ist eine Ikone im Riesenslalom», hält die Schweizerin fest. Gut-Behrami habe sich immer im Skizirkus als «kleiner Name» gesehen, mit einer Ski-Grösse wie Maze gleichzuziehen sei eine Ehre.