Marco Odermatt hat sich beim Super-G-Training in Cooper Mountain leicht verletzt.

Marco Odermatt musste wegen Schmerzen im Rücken das Training in Cooper Mountain absagen. Wie steht es um den Start bei den Abfahrtsrennen in Beaver Creek? Der 26-Jährige gibt ein Update.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Marco Odermatt muss wegen einer Entzündung der Bandscheibe pausieren.

Eine Woche vor den Speedrennen in Beaver Creek hielt Trainer Helmut Krug fest: «Ich bin mir nicht sicher, ob Marco in dieser Woche noch ein Ski-Training absolvieren wird.»

Odermatt gibt nun Entwarnung: «Ich bin zuversichtlich, dass ich nächste Woche in Beaver Creek voll angreifen kann.» Mehr anzeigen

Marco Odermatt fehlte am Mittwoch beim Abfahrtstraining von Copper Mountain. Der Grund: Ein Schlag in den Rücken führte zu einer Entzündung der Bandscheibe. «Es ist mir am Vortag im Super-G-Training ziemlich heftig in den Rücken geschossen, deshalb muss ich eine Pause einlegen», so Odermatt.

Odermatts Coach Helmut Krug hielt am Donnerstag fest, dass man keine Risiken eingehen wolle. «Ich bin mir nicht sicher, ob Marco in dieser Woche noch ein Ski-Training absolvieren wird.»

Odermatt zeigt sich zuversichtlich

Wie steht es um die Teilnahme bei den Speedrennen in Beaver Creek von kommender Woche? Odermatt gibt Entwarnung und fiebert nach den abgesagten Rennen in Sölden und Zermatt dem Saisonstart entgegen.

«Bis zu diesem Zwischenfall hatte ich hier drei sehr gute Trainingstage», sagt der Gesamtweltcupsieger dem «Blick». «Und weil es sich ja nicht um eine schwerwiegende Verletzung handelt, bin ich zuversichtlich, dass ich nächste Woche in Beaver Creek voll angreifen kann.»

Im Vorjahr fuhr der 24-jährige Ausnahmekönner sowohl im Super-G als auch in der Abfahrt auf den zweiten Platz. Damals stand ihm Speedspezialist Aleksander Kilde auf der «Prey of Birds» gleich zweifach vor der Sonne.

