Nicolas Huber: «Ich habe am Lift in Saas-Fee schon Schlägereien gesehen» Der Gletscher in Saas-Fee platzt aus allen Nähten. Die Schneesituation macht den Athleten zu schaffen und sorgt für enge Platzverhältnisse. Snowboarder Nicolas Huber erzählt von aktuellen Szenen vor Ort. 16.10.2023

Der Gletscher in Saas-Fee platzt aus allen Nähten. Die Schneesituation macht den Athleten zu schaffen und sorgt für enge Platzverhältnisse. Snowboarder Nicolas Huber erzählt von aktuellen Szenen vor Ort.

Snowboarder Nicolas Huber hat auf Instagram 384'000 Follower und läuft damit selbst Ski-Superstar Marco Odermatt (295'000 Follower) den Rang ab. Mit waghalsigen Stunts und verrückten Videos begeistert der 28-Jährige seit einigen Jahren das Netz.

Der Zürcher versteht es aber nicht nur seine Fans im Netz zu unterhalten, er ist auch sportlich sehr erfolgreich. So hat er etwa an der WM in Bakuriani Anfang März in der Kategorie Big Air die Bronze-Medaille gewonnen und damit ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Bereits 2017 wurde er Vize-Weltmeister im Slopestyle, danach blieb er lange Zeit im Mittelfeld stecken.

Und nun laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. Mit blue Sport spricht er über die derzeit alles andere als paradiesisch anmutenden Bedingungen in Saas-Fee.

Kein Ski-Paradies: Der Gletscher in Saas-Fee. blue Sport

Ja, für diesen Gletscher würde wohl nicht einmal Marco Odermatt Werbung machen …

Nicolas Huber in Aktion

Das könnte dich auch interessieren