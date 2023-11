Suzanne Schulting muss eine Zwangspause einlegen. IMAGO/ANP

Die holländische Shorttrack-Olympiasiegerin Suzanne Schulting hat sich am Montag im Training verletzt. Sie wurde nach einem Sturz von einem Schlittschuh getroffen und mit einer tiefen Schnittwunde ins Spital gebracht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Holländerin Suzanne Schulting hat sich im Shorttrack-Training schwer am Rücken verletzt.

Eine Untersuchung ergab, dass keine Muskeln verletzt worden waren, allerdings musste die 15 bis 20 Zentimeter grosse Schnittwunde am Rücken genäht werden. Danach konnte sie nach Hause gehen und Entwarnung geben.

«Das war natürlich ein ziemlicher Schock, aber mir geht es den Umständen entsprechend gut», so Schulting via Instagram. Mehr anzeigen

Suzanne Schulting ist in der Shorttrack-Szene eine grosse Nummer. Kein Wunder, die Holländerin holte bei den letzten olympischen Winterspielen in Peking 2022 gleich vier Medaillen, darunter zwei Mal Gold.

Am Montag stürzte Schulting im Training, ihre Kollegin Xandra Velzeboer konnte nicht mehr ausweichen und traf sie mit der Kufe im Rücken. «Das Ergebnis war eine tiefe Fleischwunde von 15 bis 20 Zentimeter. Glücklicherweise hat sie keinen Muskel getroffen, und die Wunde wurde im Spital erfolgreich genäht» schrieb die 26-Jährige auf Instagram und führt aus: «Das war natürlich ein ziemlicher Schock, aber mir geht es den Umständen entsprechend gut.»

Glück im Unglück

Zum Glück seien die Schmerzen überschaubar. «Aufrechtes Stehen oder auf der Seite liegend ist am besten für meinen Rücken und ich kann gut schlafen. Das Wichtigste ist, dass sich die genähte Wunde nicht entzündet. Daumen drücken», so Schulting.

Der Unfall weckt unschöne Erinnerungen – erst kürzlich verstarb ein Eishockeyprofi, nachdem eine Kufe ihn am Hals getroffen hatte.

Beim Short Track muss zwar jeder Sportler einen Helm, Knie- und Schienbeinschoner, schnittfeste Handschuhe und Unterwäsche tragen, aber der Anzug ist nicht ganz schnittfest, wie sich nun auch am Montag herausstellte. Immerhin scheint er aber noch Schlimmeres verhindert zu haben.

Am Donnerstag konnte Schulting bereits wieder strahlen. Sie wurde als «Shorttrackerin des Jahres ausgezeichnet. «Was für eine Überraschung nach dem Unfall am Montag ... Vielen Dank für all die netten Nachrichten. Es war und ist immer noch überwältigend!»