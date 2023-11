Der Wind am Matterhorn verhinderte am Samstag die Abfahrt der Frauen. Klappt es am Sonntag? Bild: Keystone

Klappt es am Sonntag endlich mit dem Speed-Auftakt in den Weltcup-Winter? Aufgrund des starken Windes am Matterhorn wird die Startzeit der geplanten Frauen-Abfahrt bereits früh ein erstes Mal nach hinten verschoben.

Nachdem am vergangenen Wochenende beide Männer-Rennen ins Wasser fallen, fällt auch die erste Frauen-Abfahrt am gestrigen Samstag dem unbeständigen Wetter zum Opfer. Und so bietet sich am Sonntag die vorerst letzte Chance: Klappt es am Matterhorn doch noch mit der Premiere auf der Strecke «Gran Becca»?

Der Wind weht in Zermatt/Cervinia auch am Sonntag stark. So, dass die Pisten-Inspektion der Athletinnen schon früh um eine Stunde nach hinten verschoben wird. Auch die Startzeit wird schon früh um 15 Minuten korrigiert. Neu soll das Rennen um 12 Uhr über die Bühne gehen.

Die Chancen auf ein Rennen am Sonntag sind offenbar intakt. Die Piste ist in gutem Zustand, im Ziel sind die Wetterbedingungen okay. Auf der Strecke gibt es derzeit noch vereinzelte Böen, der Wind soll aber ab 11 Uhr abnehmen. Um 11 Uhr soll definitiv beurteilt werden, ob um 12 Uhr der Start erfolgen kann.