7 unfassbare Fakten zur Dominanz von Marco Odermatt

Marco Odermatt am Samstag auf dem Weg zu seinem zweiten Abfahrts-Sieg in Wengen. KEYSTONE

Marco Odermatt dominiert die Ski-Saison quasi nach Belieben, im Gesamtweltcup sind dem Schweizer die Gegner längst ausgegangen. blue News präsentiert sieben unfassbare Fakten zu Odermatts Überlegenheit.

Marco Odermatt ist und bleibt die ganz grosse Figur in Ski-Zirkus. Der Schweizer, der in Riesenslalom, Super-G und Abfahrt an den Start geht, hat erst 12 von 29 Rennen in diesem Winter bestritten und den Gesamtweltcup schon so gut wie auf sicher. Ein Blick auf seine Punkteausbeute zeigt, wie unglaublich dominant der Nidwaldner tatsächlich ist.

Der Stand im Gesamtweltcup

Marco Odermatt hat die Schallmauer von 1000 Punkten bereits Mitte Januar durchbrochen. Der einzige wirkliche Konkurrent im Kampf um den Gesamtweltcup, Marco Schwarz, musste die Saison nach einem Sturz Ende Dezember beenden. Auch Aleksander Kilde auf Rang 4 wird in dieser Saison keine Rennen mehr bestreiten können.

Die letzten «Herausforderer» bleiben also Cyprien Sarrazin und Manuel Feller, die nicht mal kumuliert auf die Punktezahl von Odermatt kommen.

Wie überlegen Odermatt tatsächlich ist, zeigt eine Spielerei. Fahren Sarrazin und Feller mit ihren aktuellen Punkteschnitten bis zum Ende der Saison weiter, kämen sie auf folgende Punkte am Ende des Winters:

Sarrazin, bisher 554 Punkte in 8 Rennen

Punkteschnitt: 57.5

Noch 10 Rennen à 57.5 Punkte = 575 Punkte.

Total Ende Saison: 1129 Punkte

Feller, bisher 384 Punkte in 8 Rennen

Punkteschnitt: 48

Noch 15 Rennen à 48 Punkte = 720 Punkte

Total Ende Saison: 1104 Punkte

Odermatt hat derzeit 1016 Punkte auf dem Konto. Mit zwei guten Abfahrten am kommenden Wochenende in Kitzbühel hätte er also unter Umständen schon so viele Weltcup-Punkte auf dem Konto, die für den Sieg im Gesamtweltcup reichen würden.

Der Vergleich zu den anderen Schweizern

Marco Odermatt ist in dieser Saison der einzige männliche Schweizer Podestfahrer. Wie sehr die Männer von Swiss Ski vom Dominator abhängig sind, zeigt folgender Vergleich: Marco Odermatt hat alleine mehr Punkte geholt als die Nummern 2 bis 8 im Männer-Team von Swiss Ski kumuliert.

Odermatt und die weiteren Schweizer Marco Odermatt:

1016 Punkte

Die nächstbesten Schweizer:

Loic Meillard 234 Punkte

Justin Murisier 190 Punkte

Niels Hintermann 153 Punkte

Stefan Rogentin 118 Punkte

Marc Rochat 105 Punkte

Daniel Yule 93 Punkte

Gino Caviezel 89 Punkte

Total: 982 Punkte Mehr anzeigen

Der eigene Punkterekord

In 12 Rennen hat Odermatt also bereits 1016 Punkte geholt. Das ergibt einen Schnitt von unfassbaren 84.67 Punkten. Hält Odermatt diese Pace und kann alle Rennen fahren, steht er Ende Saison nach 29 Rennen bei 2'455 Punkten. Damit würde er seinen eigenen Punkterekord von letzter Saison (2042 Punkte) nochmals pulverisieren.

Bei den Frauen holte Tina Maze 2013 satte 2'414 Punkte. Ein Rekord für die Ewigkeit – dachte man zumindest. Denn Odermatt ist auf Kurs, sogar diese Bestmarke zu knacken.

Wie Marco Odermatt fuhr auch Tina Maze auf der Schweizer Skimarke Stöckli. KEYSTONE

Grösster Vorsprung im Gesamtweltcup

Bereits im letzten Winter war Marco Odermatt äusserst dominant und gewann den Gesamtweltcup letztendlich mit 702 Punkten Vorsprung auf Aleksander Kilde. Den bisherigen Rekord-Vorsprung fuhr aber ein Österreicher heraus. Hermann Maier holte 2001 1618 Punkte und damit 875 mehr als sein erster Verfolger Stephan Eberharter (875 Punkte).

In dieser Saison hat Odermatt bereits 556 Punkte Vorsprung. Punkten er und seine ersten Verfolger im gleichen Stil weiter, so würde Odermatt den Gesamtweltcup mit 1326 Punkten Vorsprung gewinnen – mit mehr als doppelt so vielen Punkten wie der Zweitplatzierte.

Es winken vier Kristallkugeln

Hermann Maier hat in der Saison 2001 noch einen weiteren Rekord aufgestellt: Der «Herminator» holt sich die Disziplinenwertungen in Riesenslalom, Super-G und Abfahrt. Mit dem Gesamtweltcupsieg kam er also auf vier Kristallkugeln in einem Winter. Dieses Kunststück könnte Odermatt ebenfalls gelingen, derzeit führt er die drei Disziplinenwertungen ebenfalls an.

Die Podestquote

In 12 Rennen ist Odermatt in dieser Saison 11 Mal aufs Podest gefahren. Das ergibt eine Podest-Quote von 91.67 Prozent. Bei der Abfahrt von Gröden, dem einzigen Rennen, welches er nicht in den Top 3 abschloss, fuhr er immerhin auf Rang 7.

Ein Podest ohne Marco Odermatt: Das gab es in dieser Saison in Abfahrt, Super-G und Riesenslalom kumuliert erst ein einziges Mal. KEYSTONE

Gewonnen hat Odermatt bereits sieben Rennen, was einer Sieg-Quote von 58.33 Prozent entspricht.

Weltcup-Siege

Derzeit steht Marco Odermatt bei 31 Weltcup-Siegen und damit in der ewigen Rangliste der Männer auf Rang 11. Bode Miller auf Rang 10 (33 Siege) dürfte er bald einholen und auch der verletzte Alexis Pinturault (Rang 9, 34 Siege) ist nicht mehr weit weg. Bleibt Odermatt in diesem Winter bei einer Siegquote von 58 Prozent, holt er sich noch in den verbleibenden 19 Rennen noch 10 Siege. Damit würde er sogar Pirmin Zurbriggen mit seinen 40 Weltcupsiege noch in dieser Saison einholen. Damit wäre Marco Odermatt der Schweizer Skifahrer mit den meisten Weltcupsiegen der Geschichte – mit gerade mal 26 Jahren.