So elegant präsentieren sich die Ski-Cracks an der Swiss-Ski Night Am Freitag stand in Zürich die Swiss-Ski Night auf dem Programm. blue Sport hat bei Marco Odermatt und Co. nachgefragt, wie schwer sich die Ski-Stars mit der Wahl ihres Outfits getan haben. 18.05.2024

An der Swiss-Ski Night in Zürich präsentieren sich die Ski-Stars für einmal nicht im Renn-Anzug. Wie schwer fällt die Wahl des ungewöhnlichen Outfits und wie steht es um die Tanzkünste? blue Sport hat bei Marco Odermatt und Co. nachgefragt.

S. Zappella, R. Zeller, L. Betschart Luca Betschart

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen An der Swiss-Ski-Night in Zürich werden Marco Odermatt und Lara Gut-Behrami zu den Athleten des Jahres ausgezeichnet.

Während Marco Odermatt oder Michelle Gisin die Wahl des ungewöhnlichen Outfits relativ leicht fällt, sieht das bei Newcomer Franjo von Allmen anders aus.

Ramon Zenhäusern sagt im Interview mit blue Sport über seine Tanzkünste: «Ich tanze gerne, aber einfach irgendwas.» Mehr anzeigen

Marco Odermatt und Lara Gut-Behrami räumen auch an der Swiss-Ski Night in Zürich ab. Gesamtweltcupsieger Odermatt wird unangefochten zum Athleten des Jahres gekürt, Gesamtweltcupsiegerin Gut-Behrami setzt sich in einem engen Rennen mit Freestylerin Mathilde Gremaud durch.

Während Gut-Behrami den Awards fernbleibt, freut sich Odermatt vor Ort über seine nächste Auszeichnung. «Neben all den Topsportlern diesen Preis zu gewinnen, bedeutet mir unheimlich viel», sagt der Nidwaldner, der auch im Anzug eine hervorragende Figur macht.

Dem 26-Jährigen fällt die Umstellung leicht. «Zwei Minuten» habe er für sein Outfit gebraucht, erklärt Odermatt, der sich mit der Kleiderwahl weit weniger schwer tut als etwa mit der Wahl des richtigen Skis vor einem Rennen. «Ich habe nicht viel Möglichkeiten und Auswahl», begründet der Weltcup-Dominator.

«Die Tanzkünste steigen mit jeder Stunde exponentiell an»

Damit ist Odermatt nicht allein. «Outfit habe ich gar nicht so viele, ich habe zwei Möglichkeiten. Mit den Skis ist es komplizierter», sagt auch Ramon Zenhäusern. Genau wie Niels Hintermann: «Für eine Gala ist die Auswahl in meinem Kleiderschrank beschränkt. Von dem her ist es relativ einfach, auszuwählen.»

Michelle Gisin schliesst sich den Männern an: «Die Ski-Wahl ist schwieriger und vor allem gerade noch ein wenig entscheidender. Es gibt wahnsinnig viele schöne Kleider.» Einzig bei Newcomer Franjo von Allmen sieht es etwas anders aus. «Es ist neu für mich in dieser Form. Aber es ist interessant», sagt der 22-Jährige über sein ungewohntes Outfit und gibt zu, fürs Einkleiden über eine Stunde gebraucht zu haben.

Und wie sieht es mit den Tanzkünsten unserer Ski-Stars aus? «Mit jeder Stunde, die vergeht, steigen die exponentiell an, habe ich das Gefühl», sagt Gisin lachend. Odermatt zeigt sich dagegen nicht wirklich in Tanzlaune und will sich zurückhalten: «Es kommt immer ein wenig auf den Abend drauf an. Aber in diesem Rahmen sehe ich mich eher weniger.» Zenhäusern warnt derweil vor falschen Erwartungen: «Ich tanze gerne. Aber einfach irgendwas, ich war nie in einem Tanzkurs. Es ist nichts Hochstehendes.»