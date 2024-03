Diese 5 Rekorde kann Marco Odermatt noch brechen

Marco Odermatt hat in dieser Saison mal wieder massig Gründe, die Korken knallen zu lassen. KEYSTONE

Marco Odermatt zeigt eine weitere unfassbar starke und konstante Saison. Den Gesamtweltcup hat er bereits zum dritten Mal in Serie auf sicher – nun geht es noch um Disziplinensiege und neue Rekorde.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Marco Odermatt liefert erneut eine Saison der Superlative. Den Gesamtweltcup hat der Nidwaldner bereits gewonnen – es geht aber noch um die kleinen Kristallkugeln in Super-G und Abfahrt.

Für den Schweizer geht es beim Saisonfinale aber nicht nur um weitere Disziplinensiege, sondern auch um Rekorde.

Odermatt kann gleich mehrere neue Bestmarken aufstellen. Ein Rekord bleibt aber in diesem Winter noch unerreichbar. Mehr anzeigen

Marco Odermatt kämpft beim Weltcup-Finale im österreichischen Saalbach noch um zwei kleine Kristallkugeln. Im Super-G liegt der Schweizer 81 Punkte vor Vincent Kriechmayr, in der Abfahrtswertung beträgt sein Vorsprung auf Cyprien Sarrazin 42 Zähler. Sollte sich Odermatt auch diese zwei Disziplinenwertungen holen, käme er in diesem Winter auf insgesamt vier Kristallkugeln. Das hat seit Hermann Maier 2001 niemand mehr geschafft. Den Kugel-Rekord hält Pirmin Zurbriggen mit fünf. Das wird für Odermatt unerreichbar bleiben, zumal er ja nur drei Disziplinen fährt. Dafür kratzt Odermatt an anderen Rekorden, die er in Saalbach brechen könnte.

Meiste Siege in einer Saison

Letzte Saison holte Marco Odermatt bereits 13 Siege, in dieser Saison steht er wieder bei der magischen 13. Weshalb magisch? Weil es bisher bei den Männern noch nie jemandem gelungen ist, mehr als 13 Rennen in einer Saison zu gewinnen. Bisher teilen sich vier Fahrer diese Bestmarke. Odermatt schaffte es 2022/23, Marcel Hirscher 2017/18, Hermann Maier 2000/01 und Ingemar Stenmark 19778/79.

Marcel Hirscher nach seiner erfolgreichen Saison 2017/18. imago/Eibner Europa

Beim Weltcup-Finale in Saalbach bieten sich Odermatt in Riesenslalom, Super-G und Abfahrt drei weitere Chancen, alleiniger Rekordhalter zu werden.

Meiste Weltcup-Punkte in einer Saison

Dieser Rekord gehört bereits Marco Odermatt. In der letzten Saison holte der Schweizer 2024 Punkte und damit 24 mehr als Hermann Maier in seiner Fabel-Saison 1999/00. In diesem Winter steht Odermatt bereits wieder bei 1902 Punkten. Es fehlen also noch 123 Punkte aus den verbliebenen drei Rennen, um den eigenen Rekord weiter zu verbessern. Besonders beeindruckend: Odermatt ist nah an seinem eigenen Rekord, obwohl in dieser Saison vier Abfahren, ein Super-G und ein Riesenslalom abgesagt und nicht nachgeholt wurden. Sechs Rennen also, in denen Odermatt keine Punkte holen konnte.

Grösster Vorsprung im Gesamtweltcup

Wir sind wieder bei einem Rekord, den der «Herminator» Hermann Maier aufstellte. 2001 gewann der Österreicher den Gesamtweltcup mit 743 Punkten Vorsprung vor Landsmann Stephan Eberharter. Diese Bestmarke wird Odermatt pulverisieren. Vor dem Weltcup-Finale in Saalbach hat Odermatt bereits 1056 Zähler Vorsprung auf Manuel Feller. Nur drei Punkte hinter dem Österreicher lauert mit Loïc Meillard ein weiterer Schweizer. Wenn die beiden ihre Punkte summieren, kommen sie auf 1689 Zählen – und wären damit immer noch relativ deutlich hinter Odermatt.

Kein Rennen ausserhalb der Top 7

Diese Marke ist die wohl beeindruckendste von Marco Odermatt. In 23 Rennen in dieser Saison war er nie schlechter als Siebter. In den Abfahrten von Gröden und Kvitfjell klassierte sich der Schweizer auf ebendiesem siebten Rang. Dazu kommt ein vierter Rang beim Super-G in Garmisch. Und die anderen 20 Rennen? Die beendete Odermatt allesamt auf dem Podest, 13-mal zuoberst.

Die unfassbaren Zahlen zur Odermatt-Saison Siegquote: 13 von 23 Rennen gewonnen ➡️ 56.52 Prozent

Podestquote: 20 von 23 Rennen auf dem Podest ➡️ 86.95 Prozent

Punkteschnitt pro Rennen: 82.69 Punkte Mehr anzeigen

Meiste Riesenslalom-Siege in Serie

Diesen Rekord kann Odermatt noch nicht brechen, aber er kann einen nächsten Schritt dahin machen. Im Riesenslalom war Odermatt in dieser Saison bisher unschlagbar, hat alle neun Rennen gewonnen. Saisonübergreifend liegt Odermatt bei 12 Siegen, damit fehlen dem Schweizer noch zwei Triumphe, um die Bestmarke von Ingemar Stenmark (1978–1980) zu egalisieren. Mit einem Sieg in Saalbach kann Odermatt also bis auf einen Sieg an den Schweden heranrücken.