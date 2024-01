Dieser «Verrückte» rast mit dem Velo mit mehr als 100 km/h die Streif runter

Fabio Wibmer macht auf der Streif Sprünge bis zu 35 Meter. bild: youtube.com/@wibmerfabio

Fabio Wibmer hat die Streif gemeistert. Was mit den Ski schon waghalsig ist, hat der Extremsportler mit dem Velo geschafft – Saltos inklusive.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Freitag und Samstag stehen in Kitzbühel zwei Abfahrten auf der legendären Streif auf dem Programm.

Fabio Wibmer hat die Hahnenkamm-Abfahrt bereits bewältigt – mit dem Mountainbike.

Der Extremsportler fuhr dabei über 100 km/h schnell und flog bei Sprüngen bis zu 35 Meter weit. Mehr anzeigen

Fabio Wibmer ist Mountainbiker, Trialfahrer und ein Youtube-Phänomen. Auf der Video-Plattform hat er 7,76 Millionen Follower, die seine Tricks und waghalsigen Stunts bewundern. Nun hat Wibmer ein neues Video nachgelegt – er rast mit seinem Mountainbike die vereiste Streif runter. Die Abfahrt in Kitzbühel gilt im Ski-Zirkus als schwierigste und gefährlichste. Schon unzählige Ski-Profis mit messerscharfen Kanten unter den Füssen hat die Streif bereits abgeworfen.

Das hindert Wibmer nicht daran, auf zwei Rädern und mit über 100 km/h die Piste herunterzubrettern. Als wäre das nicht gefährlich genug, hat sich Wibmer mehrere Sprünge einbauen lassen. So erreicht er bei der Mausefalle 14 Meter Luftstand, die weitesten Sprünge gehen auf 35 Meter. Bei der Hausbergkante legt der 28-Jährige sogar noch einen Backflip in den Schnee. Wibmer übersteht die Fahrt ohne Sturz, sagt in der «Krone» aber, dass er am Limit gewesen sei. Den Satz «Du bist verrückt» höre er regelmässig und fasse ihn als Kompliment auf.