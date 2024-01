«Es ist alles ok» – Mikaela Shiffrin meldet sich nach Sturz

Shiffrin stürzt und verlässt humpelnd die Piste Die erste von zwei Abfahrten in Cortina d'Ampezzo war von mehreren Zwischenfällen geprägt. Mikaela Shiffrin stürzte und verletzt sich wohl am linken Bein – per Rettungshelikopter ging es ins Spital für weitere Abklärungen. 26.01.2024

Ausnahme-Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin kracht auf der berühmten Tofana-Piste ins Fangnetz. Auch andere Top-Athletinnen kommen in Cortina d'Ampezzo nicht ins Ziel.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lara Gut-Behrami sichert sich den ersten Abfahrts-Podestplatz der Saison. Sie belegt zum Auftakt des Weltcup-Wochenendes in Cortina d'Ampezzo hinter Stephanie Venier Rang 2.

Die erste von zwei Abfahrten im Dolomiten-Ort war von mehreren Zwischenfällen geprägt. Mikaela Shiffrin stürzte und musste mehrere Minuten behandelt werden. Später konnte die Amerikanerin eine erste Entwarnung geben.

Corinne Suter verletzte sich offenbar am Knie. Eine Diagnose bei der Schwyzerin steht noch aus. Im vergangenen Jahr war die Olympiasiegerin auf der gleichen Piste schwer gestürzt und hatte eine Gehirnerschütterung erlitten. Mehr anzeigen

Ski-Star Mikaela Shiffrin ist zum Auftakt des Weltcup-Wochenendes in Cortina d'Ampezzo heftig gestürzt. Die US-Amerikanerin verlor bei der Abfahrt am Freitag nach einer Bodenwelle das Gleichgewicht, kam zu Fall und schlug im Fangnetz ein. Sie wurde mehrere Minuten behandelt und humpelte dann, teilweise gestützt von Betreuern, mit schmerzverzerrtem Gesicht von der Piste. Anschliessend wurde sie von einem Hubschrauber weggeflogen.

Vor zwei Wochen war bereits Shiffrins Lebensgefährte, der norwegische Ski-Star Aleksander Aamodt Kilde, bei der legendären Lauberhorn-Abfahrt in Wengen schwer gestürzt. Für den 31-Jährigen, der sich dabei an Wade und Schulter verletzte, ist die Saison gelaufen.

Shiffrin hingegen hat wohl Glück im Unglück. «Es ist alles okay», schrieb sie ihren Teamkolleginnen. Gemäss ersten Abklärungen im Spital sollen das vordere und hintere Kreuzband im linken Knie intakt zu sein. Weitere Tests sind noch austehend.

Shiffrin hat in ihrer Karriere bereits fünfmal den Gesamtweltcup gewonnen und führt das Klassement auch in diesem Winter souverän an. Sieben Saisonsiege stehen für die 28-Jährige schon zu Buche. Ihre grössten Stärken liegen in den technischen Disziplinen, aber auch die Abfahrt in St. Moritz in der Schweiz hat sie im Dezember gewonnen.

Olympiasiegerin Corinne Suter brach ihre Abfahrt in Cortina d'Ampezzo vorzeitig ab. Die Schweizerin verletzte sich offenbar bei der Landung nach einem weiten Sprung und schrie vor Schmerz.

