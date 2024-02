Marco Odermatt lässt in Bansko einmal mehr die Korken knallen. Keystone

Marco Odermatts Siegesserie im Riesenslalom geht in Bansko weiter. Der Weltcup-Dominator befindet sich auf den Spuren des legendären Ingemar Stenmark, der einst 14 Riesen-Siege in Folge feiern konnte. Über solche Rekorde will er aber nicht nachdenken, sagt der Schweizer Superstar.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Marco Odermatt gewinnt den Riesenslalom in Bansko mit grossem Vorsprung vor Alexander Steen Olsen (Norwegen) und Manuel Feller (Österreich).

Es ist der neunte Riesenslalom-Sieg in Folge für Odermatt. Den Rekord hält Ingemar Stenmark mit 14 Siegen.

Odermatt bleibt aber bescheiden und sagt: «Irgendwann kommt wieder einmal ein Fehler.» Mehr anzeigen

Der Riesenslalom in Bansko war eines der Rennen, das Odermatt noch nicht gewinnen konnte – bis heute. Nach seiner Machtdemonstration mit fast einer Sekunde Vorsprung auf die Konkurrenz kann der 26-Jährige nun auch dieses Rennen auf seiner «To-do-Liste» streichen.

«Wenn man am Ende der Karriere hinter fast jedes Land einen Haken setzen kann, ist das cool», sagt der Nidwaldner nach dem Rennen im SRF-Interview. Es sei in Bulgarien auch etwas anders als in den Alpen in Mitteleuropa. «Coole Fans, cooler Veranstalter, so macht's Spass!»

Saisonübergreifend war es der neunte Sieg in Folge in dieser Disziplin und der 26. Podestplatz in Serie. «Es ist genial», sagt Odermatt. Zu sehr mit diesen Zahlen wolle er sich aber nicht beschäftigen. Lieber betont er, dass auch seine Teamkollegen gute Leistungen gezeigt haben. Loïc Meillard wurde Siebter, Thomas Tumler Achter und Gino Caviezel 13. «Es war auch ein super Team-Resultat. So macht es natürlich doppelt Spass», sagt das Schweizer Aushängeschild.

Auf den Spuren von Ingemar Stenmark

Alle sechs bisherigen Riesenslaloms in dieser Saison konnte Odermatt gewinnen. Das schaffte vor ihm nur Ingemar Stenmark, der in den 70er-Jahren ganze 14 Riesenslalom-Siege am Stück feierte. Die schwedische Ski-Legende stand zudem 37 Mal in Folge in dieser Disziplin auf dem Podest.

Stenmarks Bestmarken zu erreichen sei aber nicht wirklich ein Ziel, sagt Odermatt: «Wenn man in dieser Form ist, will man einfach jedes Rennen gewinnen, wenn man in drei Disziplinen um den Sieg mitfahren kann. Die Umsetzung ist dann meistens doch etwas schwieriger als es klingt.»

Deshalb wolle er einfach «dranbleiben und weiter Vollgas geben», so Odermatt, der schmunzelt: «Irgendwann kommt dann wieder einmal ein Fehler.»