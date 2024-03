Manuel Feller ist der beste Slalom-Fahrer der Saison. Imago

Nach der Rennabsage in Kranjska Gora steht Manuel Feller bereits als Gewinner des Slalom-Weltcups fest. Dennoch ist er auch ein bisschen neidisch auf Linus Strasser, seinen ersten Verfolger.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Manuel Feller ist der beste Slalom-Fahrer der Saison und gewinnt die kleine Kristallkugel.

Theoretisch hätte ihm Linus Strasser die Kugel bei zwei noch ausstehenden Rennen abjagen können. Weil der Slalom in Kranjska Gora nicht stattfinden kann, ist dies definitiv nicht mehr möglich.

Für Feller geht mit dem Gewinn «ein Lebenstraum» in Erfüllung. Noch lieber hätte er aber offenbar den Slalom in Kitzbühel und Schladming gewonnen. Mehr anzeigen

Kampflos gewinnt Feller die kleine Kugel, was «ein bisschen komisch» sei, wie er bei «ORF» sagt. «Lieber wäre mir gewesen, wir hätten das im Rennen entschieden.» Auch von den Emotionen her, wäre es ganz anders gewesen: «Im Ziel hätte es mir in dem Moment die Haxen ausgezogen, gerade ist es schwer zu realisieren.»

Mit den Siegen in Gurgl, Adelboden, Wengen und Palisades Tahoe hat er sich die kleine Kristallkugel mehr als verdient, wie er selbst festhält: «Vier Siege, bei jedem Rennen in den Top-5. Auch der Vorsprung auf Strasser ist gross, von daher gibt es, glaube ich, keine Diskussion.»

Dafür beneidet Feller Konkurrent Strasser

Fellers Vorsprung beträgt satte 169 Punkte. Bei zwei noch ausstehenden Rennen hätte Strasser, der in dieser Saison sowohl den legendären Slalom am Ganslernhang in Kitzbühel sowie den Schladminger Nachtslalom gewonnen hat, den Rückstand theoretisch noch wettmachen können.

Für die zwei prestigeträchtigen Siege beneidet Feller Strasser anscheinend. Und so bedankt sich der Österreicher beim Deutschen für den tollen Kampf und unterbreitet ihm ein seltsam anmutendes Angebot: «Würde er tauschen wollen, ich würde nicht Nein sagen: Ich kriege seine Siege in Kitzbühel und Schladming und er dafür meine Kugel. Dann könnten wir beide in Pension gehen.»

Ob der 31-Jährige das tatsächlich so meint, das sei mal dahingestellt. Denn Feller sagt auch, dass mit dem Gewinn der Kugel «ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen» sei. Der letzte Slalom der Saison findet am 17. März in Saalbach statt – sofern das Wetter dannzumal mitspielt …