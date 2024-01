Feuz adelt Odermatt und warnt: «Dann wird man merken, dass es nicht selbstverständlich ist»

Beat Feuz exklusiv: «Es kann sein, dass bei Odermatt irgendwann andere Zeiten kommen» Beat Feuz kehrt in diesem Jahr als Kommentator nach Wengen zurück, wo er während seiner Karriere grosse Erfolge feierte. Im exklusiven Interview mit blue News spricht der «Kugelblitz» über seinen neuen Job und den unglaublichen Marco Odermatt. 12.01.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei seiner Rückkehr nach Wengen spricht Beat Feuz im exklusiven Interview mit blue Sport über seine neue Rolle im Ski-Zirkus und erklärt, wieso er aus dem Leben als Ski-Profi nur wenig vermisst.

Von Marco Odermatt zeigt sich der «Kugelblitz» beeindruckt und sieht ihn sowohl für die Lauberhorn-Abfahrt am Samstag als auch für den Gewinn der Abfahrts-Disziplinenwertung in der Favoritenrolle.

Feuz macht aber auch klar, dass womöglich auch für Odermatt andere Zeiten kommen können. Mehr anzeigen

Vor gut einem Jahr tritt mit Beat Feuz ein ganz Grosser des Schweizer Ski-Sports ab. 16 Weltcup-Siege fährt der Schangnauer in seiner Laufbahn ein und krönt sich in seiner Paradedisziplin Abfahrt zum Olympiasieger und Weltmeister.

Am Lauberhorn lässt er die Schweizer Fans mehrfach jubeln, gewinnt die traditionelle Abfahrt dreimal und landet sieben Mal auf dem Podest. Im Interview mit blue News spricht der 36-Jährige, der in diesem Jahr als Kommentator nach Wengen zurückkehrt, über seine besten Erinnerungen, den neuen Job und Überflieger Marco Odermatt.

Beat Feuz über …

… seinen Job als Ski-Kommentator

«Es ist eine neue Aufgabe. Man muss sich vorbereiten, man hat immer noch Kontakt mit den Athleten, mit dem Team, das freut mich. Und das Fernseh-Team rundherum ist auch cool. Das Ganze aus einer anderen Sicht zu sehen, das ist etwas Neues, aber auch sehr interessant.»

… Dinge, die er aus dem Leben als Ski-Profi vermisst

«Ich habe mit dem Skifahren im Guten abgeschlossen und aus diesem Grund vermisse ich nichts. Sicher, wenn man auf dem Podest gestanden ist, wenn man ein Rennen gewinnen konnte, war das schon wunderschön und wunderbar. Aber auch das, wenn eine Karriere durch ist, dann weiss man, dass diese Emotionen vorbei sind. Das ist schon gut.»

… die Leistungen von Marco Odermatt

«Die sind fast unbeschreiblich. So etwas hat es noch nie gegeben, vor allem in der Neuzeit nicht, wo es sonst immer um Hundertstel geht. Er macht das in einer Selbstverständlichkeit, bringt die Resultate und holt Siege und Podestplätze. Das ist fantastisch und wunderbar, dass wir ihn hier als Schweizer sehen dürfen und er die Siege holt. Hut ab.»

… Odermatts ersten Abfahrtssieg im Weltcup

«Es ist die Königsdisziplin. Es ist die schnellste Disziplin, es sind die längsten Ski und es sind sehr viele Faktoren. Es braucht Erfahrung, es braucht Speed, es braucht sehr viel bis man ganz vorne ist. Odermatt hatte schon 11 Podestplätze und ist Weltmeister geworden in der Disziplin. Er hat schon zu den ganz Grossen gehört. Nur der Sieg hatte ihm noch gefehlt. Den hat er jetzt geholt.»

… mögliches Verbesserungspotential bei Marco Odermatt

«Er ist mittlerweile so gereift in allen Bereichen, dass er genau weiss, wann er was machen muss. Er weiss auch, wann er etwas zurückstecken muss, so wie zum Beispiel im Super-G. Da wusste er schon, dass er auf einen Sarrazin fast keine Chance hat und da so viel Risiko nehmen müsste. Er war nicht gewillt, dieses Risiko einzugehen. (...) Er ist so gereift, ich würde mich nicht trauen, bei ihm irgendwo noch eine Schwäche zu sehen.»

… die Gefahr, Odermatts Leistungen als selbstverständlich zu betrachten

«Er liefert wirklich Woche für Woche zwei bis drei Mal solche Leistungen ab. Aber es kann gut sein, dass irgendwann auch bei ihm andere Zeiten kommen, wo es vielleicht ein bisschen harzt, wo es vielleicht drei, vier, fünf Rennen nicht so funktioniert. Dann wird man es wahrscheinlich erst merken, dass das nicht selbstverständlich ist.»

… den Kampf um die kleine Abfahrts-Kugel

«Für mich ist Odermatt absolut in der Favoritenposition. Er hat eine Abfahrt gewonnen, drei andere haben bisher stattgefunden. (...) Odermatt hätte auch alle vier gewinnen können. Da ist er absolut der Konstanteste.»

