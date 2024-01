Die beiden grossen Favoriten: Marco Odermatt und Aleksander Aamodt Kilde. KEYSTONE

Holt sich Marco Odermatt seinen ersten Abfahrtssieg im Weltcup, gewinnt Favorit Kilde oder schafft ein Aussenseiter die Überraschung? Wir blicken auf die Lauberhorn-Abfahrten und verraten, wen man auf der Rechnung haben muss.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Wengen finden dieses Jahr gleich vier Rennen statt, darunter zwei Abfahrten.

Für den Klassiker gibt es mit Aleksander Aamodt Kilde einen grossen Favoriten und mit Marco Odermatt einen Schweizer Herausforderer.

Eine Reihe an Athleten hofft aber auf eine Überraschung. blue News macht den Favoritencheck.

Bereits am Donnerstag beginnt das Ski-Spektakel am Lauberhorn. Im Jahr 2024 finden in Wengen nämlich vier statt drei Rennen statt. Eine in Beaver Creek verschobene Abfahrt wird am Donnerstag im Berner Oberland nachgeholt, allerdings auf verkürzter Strecke mit Start oberhalb des Hundschopfs. Der originale Abfahrtsklassiker auf der 4,5 Kilometer langen Piste findet dann am Samstag statt.

Das Programm am Lauberhorn

Donnerstag, 11. Januar: Abfahrt

Freitag, 12. Januar: Super-G

Samstag, 13. Januar: Abfahrt

Sonntag, 14. Januar: Slalom

Die Abfahrt am Lauberhorn ist die längste der Welt und gilt zudem als eine der spektakulärsten. Aber wer hat die besten Chancen auf den Coup in Wengen? blue News macht den Favoritencheck.

Der Gejagte

Aleksander Aamodt Kilde 🇳🇴

Zuletzt konnte Kilde mit Rang 2 im Riesenslalom von Adelboden überzeugen.

Bisherige Abfahrts-Resultate in der laufenden Saison:

1. Abfahrt Gröden: Rang 2

2. Abfahrt Gröden: Rang 2

Abfahrt Bormio: ausgeschieden

Letzte drei Abfahrten in Wengen:

2023: Rang 1

1. Abfahrt 2022: Rang 1

2. Abfahrt 2022: Rang 7

Der Sieg in Wengen wird über Aleksander Aamodt Kilde führen. Der Norweger gewann in Wengen bereits zwei Abfahrten. Im letzten Winter schaffte Kilde den totalen Triumph, indem er auch den Super-G am Lauberhorn für sich entscheiden konnte. Dass er gut in Form ist, bewies Kilde in Adelboden. Dort fuhr er auf Rang 2 und damit zum ersten Mal in seiner Karriere auf ein Riesenslalom-Podest.

Der Überfällige

Marco Odermatt 🇨🇭

Im Palmares von Marco Odermatt fehlt noch ein Abfahrtssieg im Weltcup. Keystone

Bisherige Abfahrts-Resultate in der laufenden Saison:

1. Abfahrt Gröden: Rang 3

2. Abfahrt Gröden: Rang 7

Abfahrt Bormio: Rang 2

Letzte drei Abfahrten in Wengen:

2023: Rang 2

1. Abfahrt 2022: Rang 2

2. Abfahrt 2022: Rang 4

Er ist Abfahrts-Olympiasieger. Er führt die Abfahrtswertung in der laufenden Saison an. Er fuhr bereits elf Mal auf ein Abfahrts-Podest. Aber Marco Odermatt steht noch ohne Abfahrts-Sieg im Weltcup da. Wengen wäre die perfekte Kulisse, um auch diesen Punkt auf der To-Do-Liste abzuhaken. Und das Lauberhorn liegt dem Schweizer. In Wengen fuhr Odermatt in fünf Speed-Rennen viermal aufs Podest. Sein bisher schwächstes Ergebnis: Ein vierter Rang. Eine erste Kostprobe lieferte Odermatt beim ersten Training ab, als er prompt die Bestzeit aufstellte.

Der Waghalsige

Cyprien Sarrazin 🇫🇷

Cyprien Sarrazin bei seinem Sieg in Bormio. sda

Bisherige Abfahrts-Resultate in der laufenden Saison:

1. Abfahrt Gröden: Ausgeschieden

2. Abfahrt Gröden: Rang 4

Abfahrt Bormio: Rang 1

Letzte drei Abfahrten in Wengen:

2023: Ausgeschieden

1. Abfahrt 2022: nicht am Start

2. Abfahrt 2022: nicht am Start

Cyprien Sarrazin hat jeweils nur eine Devise: Angriff! Der Franzose gilt als einer der mutigsten, waghalsigsten Fahrer im Speed-Zirkus. Wie das ausgehen kann, wenn es aufgeht, zeigte Sarrazin bei seinem Abfahrtssieg in Bormio, als er Marco Odermatt den Sieg um 0,09 Sekunden wegschnappte.

Eine Abfahrt in Wengen brachte Sarrazin hingegen noch nie ins Ziel. In den Abfahrtstrainings unterstrich er jedoch seine Ambitionen. Am Dienstag wurde er Vierter, im Abschlusstraining stellte er die Bestzeit auf.

Der Doppelsieger

Vincent Kriechmayr 🇦🇹

Jubelt Kriechmayr auch in Wengen? Alessandro Trovati/AP/dpa

Bisherige Abfahrts-Resultate in der laufenden Saison:

1. Abfahrt Gröden: Rang 17

2. Abfahrt Gröden: Rang 14

Abfahrt Bormio: Rang 5

Letzte drei Abfahrten in Wengen:

2023: Rang 4

1. Abfahrt 2022: Rang 12

2. Abfahrt 2022: Rang 1

Bisher lief es Kriechmayr in der laufenden Abfahrts-Saison noch nicht nach Wunsch. Aber der Österreicher ist ein Wengen-Spezialist und gewann am Lauberhorn die Abfahrten im Jahr 2019 und 2022. Dass er auch in der laufenden Saison schnell sein kann, bewies er bei seinem Super-G-Sieg in Gröden. Kriechmayr muss man in Wengen definitiv auf der Rechnung haben.

Die Wundertüte

Dominik Paris 🇮🇹

Mit dem Sieg in Gröden sorgte Paris für ein Ausrufezeichen. Alessandro Trovati/AP

Bisherige Abfahrts-Resultate in der laufenden Saison:

1. Abfahrt Gröden: Rang 11

2. Abfahrt Gröden: Rang 1

Abfahrt Bormio: Rang 53

Letzte drei Abfahrten in Wengen:

2023: Rang 9

1. Abfahrt 2022: Rang 9

2. Abfahrt 2022: Rang 3

Was liefert Dominik Paris in Wengen? Er kann es selbst wohl kaum einschätzen. Nach einer enttäuschenden letzten Saison, in welcher der 18-fache Abfahrtssieger ohne Podest in der Königsdisziplin blieb, sorgte der Italiener in diesem Winter mit dem Sieg in Gröden für ein Ausrufezeichen. Doch Paris bleibt eine Wundertüte. In seiner Lieblingsabfahrt in Bormio, die er in seiner Karriere schon sechs Mal gewinnen konnte, gab es nach einem groben Schnitzer nur den 53. Rang.

Der Gröden-Spezialist

Bryce Bennett 🇺🇸

Bennett fuhr in Gröden mit Startnummer 34 zum Sieg. Keystone

Bisherige Abfahrts-Resultate in der laufenden Saison:

1. Abfahrt Gröden: Rang 1

2. Abfahrt Gröden: Rang 3

Abfahrt Bormio: Rang 48

Letzte drei Abfahrten in Wengen:

2023: Rang 26

1. Abfahrt 2022: Rang 7

2. Abfahrt 2022: Rang 21

Weil er diese Saison bereits eine Abfahrt gewinnen konnte und einen weiteren Podestplatz holte, gehört auch Bryce Bennett in die Liste der Mitfavoriten. Im Abfahrtsweltcup liegt er derzeit hinter Marco Odermatt auf Rang 2.

Aber der Amerikaner ist sowas wie ein Spezialfall. In der letzten Saison schafft er es mit Platz 10 in Aspen bloss einmal in die Top 20 einer Abfahrt. In dieser Saison holte Bennett dann wie aus dem Nichts einen Sieg und einen dritten Platz in Gröden. Auf seiner absoluten Lieblings-Strecke gewann er schon 2021 sein bis dahin einziges Weltcup-Rennen. Aber kann der Gröden-Spezialist auch Wengen? Er fuhr bereits zwei Mal auf Rang 7, einmal wurde er gar Fünfter. Zwischen Podestplatz und einem Abschiffer ist bei Bennett alles möglich.

Die weiteren Schweizer Trümpfe

Stefan Rogentin 🇨🇭

Kommt Stefan Rogentin in Wengen auf Touren? Keystone

Bisherige Abfahrts-Resultate in der laufenden Saison:

1. Abfahrt Gröden: Rang 21

2. Abfahrt Gröden: Rang 23

Abfahrt Bormio: Rang 26

Letzte drei Abfahrten in Wengen:

2023: Rang 13

1. Abfahrt 2022: Rang 15

2. Abfahrt 2022: Rang 8

Die bisherige Abfahrts-Saison von Stefan Rogentin war eine zum Vergessen. Kein Top-20-Platz in der Abfahrt, im Super-G immerhin die Ränge 16 und 12. Aufhorchen liess Rogentin aber im ersten Training am Lauberhorn mit dem starken dritten Rang. Vor allem auf der verkürzten Abfahrt und im Super-G ist Rogentin durchaus ein gutes Resultat zuzutrauen.

Niels Hintermann 🇨🇭

Niels Hintermann kommt in der laufenden Saison immer besser in Fahrt. KEYSTONE

Bisherige Abfahrts-Resultate in der laufenden Saison:

1. Abfahrt Gröden: Rang 26

2. Abfahrt Gröden: Rang 10

Abfahrt Bormio: Rang 7

Letzte drei Abfahrten in Wengen:

2023: Rang 7

1. Abfahrt 2022: Rang 18

2. Abfahrt 2022: Rang 13

Niels Hintermann legte in dieser Saison bisher einen Steigerungslauf hin. Von Rang 26 ging es auf Rang 10 und zuletzt auf den siebten Platz. Wenn er in diesem Stil weitermacht, liegt in Wengen eine Topklassierung drin. Dass er schwierige Abfahrten meistern kann, bewies er mit Rang 3 im letzten Winter in Kitzbühel.

Justin Murisier 🇨🇭

Justin Murisier war in Bormio schon nahe am Abfahrtspodest. Keystone

Bisherige Abfahrts-Resultate in der laufenden Saison:

1. Abfahrt Gröden: Rang 39

2. Abfahrt Gröden: Rang 24

Abfahrt Bormio: Rang 4

Letzte drei Abfahrten in Wengen:

2023: Rang 31

1. Abfahrt 2022: Rang 31

2. Abfahrt 2022: Rang 30

Justin Murisier hat in der Abfahrt einen noch eindrücklicheren Steigerungslauf hingelegt als Teamkollege Hintermann. In Bormio glänzte der Schweizer mit dem starken vierten Rang, dem besten Abfahrts-Resultat seiner Karriere. Ob das auch in Wengen gelingt? Dort holte Murisier in drei Abfahrten bisher genau einen Weltcup-Punkt. Aber aufgepasst: Im zweiten Abfahrtstraining fuhr Murisier auf den zweiten Rang.