Gisin überrascht sich selbst: «Weiss auch nicht genau, wie das möglich ist»

Michelle Gisin sorgt im Slalom von Lienz für eine Überraschung und schafft es als Dritte aufs Podest. «Unfassbar schön» sei es, sagt die Schweizerin nach dem Rennen. Und zieht den Hut vor Dominatorin Mikaela Shiffrin.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Michelle Gisin fährt im Lienz-Slalom als Dritte aufs Podest.

Schon zum dritten Mal schafft sie es damit in Lienz aufs Treppchen, weshalb sie auch von ihrem «Lieblingshang» spricht.

Es ist Gisins erster Podestplatz der Saison. Ausgerechnet in der Disziplin, die sie nicht oft trainiert. «Ich weiss auch nicht genau, wie das möglich ist», so Gisin. «Aber es ist mega cool.» Mehr anzeigen

Nach dem Ausfall von Wendy Holdener stellte sich die Frage, welche Fahrerin die Schweizer Fahne im Slalom hochhalten soll. Die Antwort heisst zumindest in Lienz: Michelle Gisin. Die 30-jährige Engelbergerin wird hinter Mikaela Shiffrin und Lena Dürr Dritte und steht erstmals in dieser Saison auf dem Podest.

Es ist der erste Podestplatz für Gisin im Weltcup seit März 2022. Aber schon der dritte in Lienz. Auch in den letzten beiden Austragungen des Slaloms in Tirol wurde sie Dritte. «Es ist der einzige Ort, an dem ich drei Slalom-Podestplätze habe. Man muss sagen, das ist fast mein Lieblingshang», schmunzelt Gisin nach dem Rennen im Interview mit SRF.

Gisin trainiert nur wenig Slalom, der Fokus liegt mehr auf den Speed-Disziplinen. Die Erwartungen dürften in den Technik-Rennen entsprechend nicht sehr hoch sein. Oder schon? «Heute war ich schon mega nervös», sagt Gisin. Vor dem 2. Lauf, den sie als Vierte in Angriff nahm, habe sie gedacht, dass Paula Moltzan und Anna Swenn-Larsson (2. und 3. nach dem 1. Lauf) möglicherweise zurückfallen könnten, so wie der Lauf gesteckt war.

«Unfassbar schön für mich»

Gisin kam dann als Zweite hinter Lena Dürr ins Ziel und wusste, dass die Podestchancen intakt sind. Und tatsächlich: Moltzan schied am Ende aus, Swenn-Larsson wurde Vierte. «Unfassbar schön für mich. Ich weiss auch nicht genau, wie das möglich ist. Aber es ist mega cool.»

Michelle Gisin fährt im Lienz-Slalom schon zum dritten Mal auf Platz 3. Keystone

In einer anderen Liga fuhr einmal mehr Mikaela Shiffrin, die der Konkurrenz 2,34 Sekunden und mehr abnahm und ihren Weltcupsieg-Rekord auf 93 ausbaute. «Ich habe zu Lena gesagt: Wir sind die Besten unter den normalen Menschen», lacht Gisin. «Mikaela war heute – einfach Mikaela. Sie ist nicht umsonst die Beste aller Zeiten, erst recht im Slalom. Fantastisch! Sehr beeindruckend.»