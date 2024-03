Könnte nach ihrem Kreuzbandriss bereit sein für ein Comeback beim Weltcupfinal: Joana Hählen. Keystone

Joana Hählen wird womöglich beim Weltcupfinal in Saalbach am Freitag, 22. März, im Super-G und einen Tag später in der Abfahrt am Start stehen.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Bei der Abfahrt in Cortina riss sich Joana Hählen das Kreuzband im rechten Knie.

Die Berner Oberländerin ist auf dem Weg zurück auf die Weltcup-Piste. Von Swiss-Ski wurde sie für die Abfahrt und den Super-G beim bevorstehenden Weltcup-Finale in Saalbach aufgeboten.

Ob Hählen die Rennen bestreitet, wird kurzfristig entschieden. Mehr anzeigen

Die Berner Oberländerin wurde von Swiss-Ski selektioniert. Ob die 32-Jährige antreten wird, entscheidet sich kurzfristig.

Ende Januar hatte Joana Hählen in der Abfahrt von Cortina d'Ampezzo nach einem Schlag aufs Knie das Rennen abbrechen müssen. Untersuchungen ergaben, dass das Kreuzband im rechten Knie schon vor dem Zwischenfall gerissen war.

Auch aus diesem Grund entschied man sich gegen eine Operation und nahm die Rehabilitation sogleich in Angriff. Dies mit dem Ziel, im Idealfall im März noch Weltcuprennen zu bestreiten.

SDA/lih