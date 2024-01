Hier wird Kilde mit dem Helikopter abtransportiert Nach einem schweren Sturz im Ziel-S der Lauberhorn-Abfahrt bleibt Alekander Aamodt Kilde liegen. Er zieht sich Schnittverletzungen zu und wird Minuten später mit dem Helikopter abtransportiert. 13.01.2024

Aleksander Aamodt Kilde geht kränkelnd in die Abfahrt am Lauberhorn. Gegen unten verlassen ihn die Kräfte. Im Ziel-S hebelt es den Norweger aus und er landet im Fangnetz. Die Diagnose ist ein Schock.

Wozu ist der gesundheitlich angeschlagene Aleksander Aamodt Kilde bei der langen Abfahrt von Wengen in der Lage? Diese Frage stellte man sich an diesem Samstag schon im Starthaus zurecht und prompt verlassen den Norweger gegen Rennende die Kräfte. Einmal kann er sich gerade noch auf den Skiern halten. Im Ziel-S kriegt Kilde die Kurve dann nicht mehr und landet im Fangnetz.

Er kommt ungefähr auf der Ziellinie zu liegen, bewegt sich aber zum Glück. Aufstehen geht allerdings nicht. Sofort eilen Rettungskräfte herbei und das Rennen wird unterbrochen. Allem Anschein nach hat sich Kilde beim Sturz Schnittverletzungen am Oberschenkel zugezogen, denn dieser wird umgehend verbunden.

Kilde hat im Ziel-S keine Kraft mehr in der letzten Kurve. SRF

Wie es aussieht hat Kilde auch Schmerzen im rechten Knie. Immerhin ist der Abtransport in seinem Fall nicht so kompliziert . Im Zielraum können ihn die Sanitäter direkt zum Helikopter bringen. Eine Bergung per Seilwinde ist nicht notwendig.

Rund eine Stunde später die ernüchternde Diagnose: Kilde zieht sich einen offenen Unterschenkelbruch zu. Die Saison ist vorbei. Nach Marco Schwarz, Alexis Pinturault und Marco Kohler ist der Norweger damit der nächste prominente Ausfall in diesem Winter.