Discokugel-Helm und Showeinlage – Odermatt-Festspiele am Chuenisbärgli

Siegerehrung: Odermatts Hattrick am Chuenisbärgli

Marco Odermatt schafft in Adelboden den Hattrick. Der Nidwaldner gewinnt zum dritten Mal in Folge den Weltcup-Riesenslalom am Chuenisbärgli. An der Siegerehrung im Weltcup-Dorf wird er entsprechend gefeiert.

06.01.2024