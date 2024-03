Gewinn tauch den Riesenslalom in Aspen: Marco Odermatt. KEYSTONE

Der Schweizer Ski-Star ist im Riesenslalom nicht zu stoppen. In Aspen setzt er seine Superserie fort – jetzt fehlt nicht mehr viel auf eine historische Bestmarke.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Marco Odermatt gewinnt in Aspen vor Loïc Meillard, setzt seine Siegesserie im Riesenslalom fort und macht den neuerlichen Gewinn der Disziplinen-Wertung auch rechnerisch perfekt.

Der 11. Triumph im Riesenslalom verblüfft auch Odermatt selbst, der zudem wieder das Hunderstel-Glück auf seiner Seite hatte. Mehr anzeigen

Marco Odermatt hat seine Riesenslalom-Serie fortgesetzt. Der Schweizer gewann auch in Aspen und damit das elfte Rennen nacheinander in seiner Spezialdisziplin.

Odermatt fehlen nur noch drei Erfolge, um zu dem historischen Bestwert von 14 Siegen am Stück des Schweden Ingemar Stenmark aufzuschliessen. Nebenbei holte der Nidwaldner auch rechnerisch den vorzeitigen Triumph im Disziplin-Weltcup – den Gesamtweltcup hatte sich der 26-Jährige bereits in der vorigen Woche gesichert. «Die kleine Kugel war irgendwie klar», gesteht Odermatt und ergänzt: «Aber dass diese Serie jedes Wochenende weitergeht, ist unglaublich.»

«Habe wieder das Hundertstel-Glück gebraucht»

Odermatt machte es ungewohnt spannend und gewann nur 0,14 Sekunden vor seinem Landsmann Loic Meillard. «Ich habe wieder das Hundertstel-Glück gebraucht», hält der 26-Jährige fest.

«Das war heute vielleicht das schwerste Rennen der Saison», meinte Odermatt nach seinem Erfolg in über 2000 Metern Meereshöhe in den amerikanischen Rocky Mountains. «Es war ein Kampf von oben bis unten, mit all diesen Wellen, da passieren kleine Fehler», meint Odermatt über die schwierigen Bedingungen.

Neben dem Gesamt- und dem Riesenslalom-Weltcup kann Odermatt in diesem Winter auch noch die Disziplinwertungen in Abfahrt und Super-G gewinnen.

Geht die Serie heute weiter?

Am Samstag (ab 18.00 Uhr live auf blue sport) steht in dem US-Nobelskiort ein weiterer Riesenslalom an. Es ist zu hoffen, dass bei Odermatt nach dem anstrengenden Husarenstück noch genügend Energiereserven vorhanden sind.

