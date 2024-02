Odermatt feiert Gesamtweltcup mit Teamkollegen und Bier

Odermatt geniesst mit Justin Murisier und Gino Caviezel ein Bier. Bild: Instagram / @marcoodermatt

Nach dem vorzeitigen Gewinn des Gesamtweltcups nimmt sich Marco Odermatt in den USA ein paar Tage frei. Der Schweizer Ski-Überflieger geniesst die verdiente Auszeit mit Justin Murisier und Gino Caviezel.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Marco Odermatt geniesst nach seinem Triumph im Gesamtweltcup ein paar freie Tage mit Teamkollegen in den USA.

Auf Instagram postet er mehrere Bilder und wird von seinen Fans für seinen Teamspirit gelobt.

Am Freitag und Samstag geht es für Odermatt mit zwei Riesenslaloms in Aspen weiter. Beim Saisonfinale in Saalbach Mitte März kann er dann weitere Rekorde brechen. Mehr anzeigen

«Es dreht sich nicht immer alles um Rennen und Siege. Manchmal geht es auch darum, eine gute Zeit zu haben und das Leben zu geniessen», schreibt Marco Odermatt nach dem Gewinn des Gesamtweltcups auf Instagram.

Dazu postet der Buochser Ski-König eine Reihe von Bildern, auf denen zu sehen ist, wie er zusammen mit seinen Teamkollegen Justin Murisier und Gino Caviezel eine Auszeit nimmt. Nebst einem Besuch am Lake Tahoe und einem Bier an einem belebten Hotspot kommt dabei aber natürlich das Skifahren nicht zu kurz.

Für einmal tauscht Odermatt dabei seine Rennski gegen Freizeitski aus und begibt sich in den Tiefschnee, wo er auch zu einigen Sprüngen ansetzt. Seine 380'000 Follower auf der Plattform feiern den Ski-Star für seinen ausgezeichneten Teamspirit und wünschen ihm alles Gute für den Rest der Saison.

Auch ein Besuch am Lake Tahoe darf natürlich nicht fehlen. Bild: Instagram / @marcoodermatt

Lässt Odermatt in Saalbach weitere Rekorde purzeln?

Nach den paar Tagen Pause wird Marco Odermatt am Freitag und Samstag in Aspen, Colorado zwei Riesenslaloms bestreiten. Die Woche darauf steht ein weiterer Riesenslalom in Kranjska Gora an, bevor in Saalbach vom 16. März bis zum 24. März das Weltcupfinale steigt.

Bleiben grössere Überraschungen aus, so dürfte Odermatt dort als erster Alpiner seit Hermann Maier im Jahr 2000/01 vier Kristallkugeln in einem Winter gewinnen. Gleichzeitig könnte der Schweizer auch seinen eigenen Weltcup-Punkterekord (2042 Punkte) aus dem Vorjahr und den Rekord für die meisten Rennsiege in einer Saison brechen. Letzteren Rekord teilt er sich aktuell mit Ingemar Stenmark, Hermann Maier und Marcel Hirscher.