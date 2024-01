ORF-Expertin Nicole Hosp verletzte sich vor Riesenslalom in Jasna

Nicole Hosp ist seit 2016 ORF-Co-Kommentatorin bei Technikbewerben der Frauen. Bild: imago images/Sammy Minkoff

Die österreichische TV-Expertin Nicole Hosp ist vor dem Riesenslalom in Jasna bei einer Kamerafahrt für ORF gestürzt. Die 40-Jährige klagte nach dem Unfall über Kniebeschwerden.

Was Tina Weirather für das SRF ist, ist Nicole Hosp beim ORF. Die TV-Expertin fährt vor den Ski-Rennen der Frauen mit einer Kamera am Helm die Piste runter, um den Zuschauern zu Hause einen Eindruck der Renn-Perspektive der Fahrerinnen zu simulieren. Anschliessend sitzt sie als Ski-Expertin am Mikrofon und co-kommentiert für ORF.

Bei ihrem jüngsten Auftritt musste Hosp am eigenen Leib erfahren, wie gefährlich die Weltcup-Pisten selbst bei gedrosselten Geschwindigkeiten sind. Die ehemalige Gesamtweltcupsiegerin und dreifache Weltmeisterin stürzte in Jasna bei ihrem Vorlauf und sorgte damit für eine Verzögerung des Rennstarts.

Verletzung am Knie

Gemäss der «Krone» hat sich die Österreicherin beim Unfall verletzt. Sie fehlte anschliessend in der ORF-Kabine, wo Kommentatorenkollege Peter Brunner vorerst nicht über den Unfall informiert war. «Es soll eine Vorläuferin gestürzt sein», hatte Brunner nach der Startverzögerung noch gesagt. «Ich hoffe, dass das nicht Niki Hosp war.»

Die 40-Jährige habe nach dem Sturz über Knieschmerzen geklagt und wurde anschliessend medizinisch untersucht. Genauere Angaben zum Unfallhergang und zur Verletzung sind nicht bekannt.

Beim Riesenslalom in Jasna verletzte sich auch Lokalmatadorin Petra Vlhova. Die Slowakin riss sich dabei das Kreuzband und muss ihre Saison vorzeitig beenden.