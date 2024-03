Marco Odermatt gehörte im ersten Training nicht zu den Schnellsten. KEYSTONE

Beim ersten Abfahrtstraining beim Weltcup-Finale in Saalbach sorgt ein Schweizer für die klare Bestzeit. Es ist dies aber nicht Marco Odermatt, sondern Stefan Rogentin.

Das erste Abfahrts-Training der Männer in Saalbach konnte wie geplant durchgeführt werden. Der mit Abstand Schnellste war dabei mit Stefan Rogentin ein Schweizer. Der 29-Jährige war satte 0,71 Sekunden schneller als der zweitschnellste Cyprien Sarrazin, Mattia Casse auf Rang 3 verlor sogar schon 1,2 Sekunden.

Die Teilnahme von Sarrazin in den letzten Speed-Rennen des Weltcup-Winters hatte sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet. Einschätzungen vonseiten der Trainer deuteten darauf hin. Der Doppelsieger der Abfahrten in Kitzbühel hatte sich Mitte Februar bei einem Sturz im Training für die Abfahrt in Kvitfjell an der linken Wade verletzt und musste auf Renneinsätze in Norwegen und danach auch auf die ins Auge gefasste Teilnahme an den Riesenslaloms in Palisades Tahoe, Kalifornien, und Aspen, Colorado, verzichten.

Mit Trainingsrang 2 deutete Sarrazin an, dass er bereit ist für das finale Duell gegen Odermatt um den Sieg in der Disziplinen-Wertung. Der Nidwaldner führt das Klassement mit 42 Punkten Vorsprung vor dem Franzosen an. Das bedeutet, dass ihm in dem für Samstag vorgesehenen Rennen Platz 3 reicht, um sich zum ersten Mal auch die Trophäe für den besten Abfahrer des Weltcup-Winters zu sichern.

Im Training lief es Odermatt noch nicht nach Wunsch. Der Nidwaldner büsste über zwei Sekunden ein und rangierte sich auf dem 13. Platz. Gäbe es diese Ränge (Sarrazin auf 2, Odermatt auf 13) auch beim Rennen, ginge die Abfahrts-Kugel nach Frankreich. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass Odermatt für das Rennen noch eine Schippe drauflegen können. Ob die äusseren Bedingungen überhaupt ein Rennen zulassen, bleibt sowieso abzuwarten.

1. Abfahrtstraining in Saalbach 1. Stefan Rogentin (SUI) 1:39.05

2. Cyprien Sarrazin (FRA) +0,71

3. Mattia Casse (ITA) +1,20

Die weiteren Schweizer

9. Franjo von Allmen (SUI) +1,60

10. Niels Hintermann (SUI) +1,66

13. Marco Odermatt (SUI) +2,12

15. Justin Murisier (SUI) +2,16

17. Loïc Meillard (SUI) +2,58

18. Alexis Monney (SUI) +2,61