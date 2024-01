Odermatt: «Es passt seit einer Weile alles zusammen» Marco Odermatt äussert sich vor dem anstehenden Riesenslalom-Klassiker in Adelboden. 04.01.2024

Marco Odermatt peilt in Adelboden den dritten Riesenslalom-Triumph in Folge und damit ein Kunststück an, das zuletzt Hermann Maier vor 23 Jahren gelang.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Samstag steigt in Adelboden das Riesenslalom-Spektakel der Männer. Marco Odermatt geht in seiner Paradedisziplin als Top-Favorit an den Start.

Der Nidwaldner peilt am Chuenisbärgli seinen dritten Sieg in Folge an. Das schaffte zuletzt Hermann Maier vor 23 Jahren.

Wie schon im vergangenen Jahr ist der Andrang der Fans auf den Riesenslalom-Klassiker im Berner Oberland riesig. Alle 24'000 Tickets für Samstag sind vergriffen, was in erster Linie mit Marco Odermatt zusammenhängt. Denn dank des Nidwaldners liegt ein weiterer Heimsieg in der Luft.

Odermatt winkt am Chuenisbärgli nach zwei Siegen in den letzten zwei Jahren der Hattrick – und damit die Chance, Ski-Geschichte zu schreiben. Zuletzt gelang Hermann Maier das Kunststück, im Berner Oberland den Riesenslalom-Hattrick perfekt zu machen. Im Jahr 2001 holte sich der Österreicher seinen dritten Adelboden-Erfolg in Serie, nachdem er auch 1998 und 1999 gewonnen hatte. 2000 musste das Rennen abgebrochen werden.

Ingemar Stenmark dagegen schaffte es zwischen 1979 und 1982, vier Riesenslalom-Sieg aneinander zu reihen. Nach einem Jahr Unterbruch feierte der Schwede 1984 gar seinen fünften Triumph im Berner Oberland, eine – im Riesenslalom – bisher unerreichte Marke.

Saisonübergreifend sechs Siege in Serie

Auf den möglichen Hattrick angesprochen, gibt sich Odermatt zurückhaltend und sagt: «Das wäre natürlich schön, aber es ist sowieso immer speziell, hier Rennen zu fahren. Der Hattrick würde gleichviel auslösen wie ein ‹normaler› Sieg.»

Der 26-Jährige steht im Riesenslalom saisonübergreifend mittlerweile bei sechs Siegen am Stück. «Es passt seit einer Weile alles zusammen», so Odermatt, der unantastbar wirkt. Und trotzdem schreibe jedes Rennen seine eigene Geschichte. Besonders die erwartet schwierigen Bedingungen mit viel Schnee bringen für den Schweizer Teamleader einige Fragezeichen mit.

Marco Odermatt schielt auf seinen dritten Chuenisbärgli-Triumph in Folge. Keystone

Zubcic als ärgster Widersacher?

Und wer könnte Odermatt gefährlich werden? Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Marco Schwarz, dem letzten Riesenslalom-Sieger, der nicht Odermatt hiess, sticht vor allem Filip Zubcic hervor.

Der Kroate liess am Chuenisbärgli schon mehrfach sein Können aufblitzen, fuhr in Adelboden bereits dreimal auf das Podest und fühlte Odermatt im Dezember auf den Zahn, als er nur 19 Hundertstel auf den Dominator einbüsste. Zudem gehören Alexis Pinturault (dreimaliger Adelboden-Sieger), Zan Kranjec (einmaliger Adelboden-Sieger) oder Henrik Kristoffersen, der sich am Chuenisbärgli bekanntlich wohl fühlt, zum engsten Favoritenkreis.