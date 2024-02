Sieger Daniel Yule schreibt mit seiner historischen Aufholjagd Geschichte

Daniel Yule lässt sich nach seinem sensationellen Triumph feiern. Keystone

Die Schweiz feiert in Chamonix den ersten Doppelsieg im Slalom seit 1978. Sieger Daniel Yule schreibt mit seiner verrückten Aufholjagd Ski-Geschichte. Nach dem Rennen kann er es selbst kaum fassen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Daniel Yule schafft im Slalom von Chamonix Historisches. Nie zuvor hat im Slalom-Weltcup ein Fahrer den Sprung von Platz 30 auf 1 geschafft.

Yule kann es kaum fassen: «Es ist unglaublich, denn eigentlich war ich ja schon mit gepackten Sachen im Hotel.»

Loîc Meillard wird hinter Yule Zweiter und beschert der Schweiz damit den ersten Slalom-Doppelsieg seit 1978.

Daniel Yule schafft es im Slalom von Chamonix als 30. gerade noch so in den 2. Lauf. In diesem zaubert er eine Topfahrt in den Schnee und gewinnt zum siebten Mal in seiner Karriere einen Weltcup-Slalom. Und mit seiner Aufholjagd schreibt er Geschichte. Ein Sprung von Platz 30 auf 1 ist in einem Weltcup-Slalom zuvor noch niemandem geglückt.

«Ich hätte nie geglaubt, dass das zum Sieg reichen könnte. Der Rückstand auf die Ersten war riesig, aber je länger es gegangen ist, desto eher habe ich daran geglaubt», sagt Yule im Interview mit SRF. «Es ist unglaublich, denn eigentlich war ich ja schon mit gepackten Sachen im Hotel. Dann habe ich diese Chance bekommen und ich habe sie perfekt genutzt.» Die Hundertstel seien heute sicher auf seiner Seite gewesen: «Es ist unglaublich. Ich hatte aber auch richtig viel Glück, denn ich hätte im 1. Lauf auch 31. werden können.»

Meillard: «In Chamonix gibt es nichts, das unmöglich ist»

Aber nicht nur Yule glänzt in Chamonix. Loîc Meillard, bei Renn-Halbzeit im 5. Rang klassiert, schafft ebenfalls den Sprung aufs Podest und beschert der Schweiz den ersten Slalom-Doppelsieg seit 1978.

Zuerst habe er im Ziel den 16 Hundertstel Rückstand auf Yule noch etwas nachgetrauert. Kurze Zeit später freut er sich dann über den 2. Rang. «Es war ein Kampf und ich kann zufrieden sein, wie ich attackiert habe. Ich habe wirklich alles probiert.» Er habe zwar ein, zwei Fehler zuviel gemacht, «aber in Chamonix gibt es nichts, das unmöglich ist. Das haben wir heute gezeigt», so Meillard.