Sorgenfalten bei Odermatt und Co. vor Abfahrt in Beaver Creek

Marco Odermatt bestritt im Verlauf der Woche in Beaver Creek zwei Trainings. Bild: KEYSTONE

Nach zwei Absagen am Matterhorn soll heute in Beaver Creek endlich der Abfahrtsweltcup der Männer eingeläutet werden. Das Wetter könnte den Speed-Spezialisten aber auch in Colorado einen Strich durch die Rechnung machen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Beaver Creek machen sich einige Abfahrer Sorgen über die Wetterkonditionen für das erste Rennen am Freitag.

Ein Blick auf die Prognose gibt etwas Entwarnung. Bei den aktuellen Bedingungen dürfte das Rennen nicht in unmittelbarer Gefahr sein.

Bei den Schweizern gehören Niels Hintermann und Marco Odermatt zu den Favoriten. Vor dem Rennen sprechen sie bei SRF über die beiden Trainings und die aktuelle Fitness.

Nach zwei erfolgreich durchgeführten Trainings in Beaver Creek ist der Ski-Weltcup endlich bereit für die Saison-Eröffnung in der Abfahrt. Eigentlich. Denn nun droht das Wetter schon wieder zum grossen Spielverderber zu werden – wie vor drei Wochen in Zermatt.

«Es heisst, es soll wettertechnisch nicht so gut werden. Aber ich hoffe, dass die Rennen durchgeführt werden können», sorgt sich Abfahrtsspezialist Dominik Paris vor dem Speed-Auftakt der Männer am Freitag.

Für Marco Odermatt und Co. wäre eine erneute Absage nach dem Debakel in Zermatt ganz bitter. Ein Blick auf den Wetterbericht am Freitagmorgen (Schweizer Zeit) sorgt für etwas Entwarnung. Zwar sagen die Prognosen leichten Schneefall für die Nacht voraus, auf den Morgen soll dieser aber nachlassen, was die Präparation der Piste zulassen würde.

Auf den Rennstart um 10.45 Uhr Ortszeit (18.45 Uhr Schweizer Zeit) könnte dann wieder ein leichtes Rieseln einsetzen und der Wind soll zulegen. Dieser wurde bereits den Rennen am Matterhorn vor drei Wochen zum Verhängnis. Damals verhinderte zu starker Wind die Präparation der «Gran Becca». Das sollte auf der «Birds of Prey» gemäss aktuellen Prognosen aber nicht der Fall sein.

Die Prognose für Beaver Creek am Freitagmorgen (Ortszeit). Bild: wetter.com

«Bin gottenfroh, dass es ein zweites Trainig gab»

Wie sehr sich die Abfahrer aktuell um das Wetter sorgen, unterstreicht auch Niels Hintermann. Der schnellste Schweizer im zweiten Training in Beaver Creek zeigte sich nur schon erfreut darüber, dass endlich wieder einmal mehrfach trainiert werden konnte. «Ich habe es gerne, wenn ich die Trainings ernst nehmen kann. Ich war gottenfroh, dass es ein zweites Training gab. So konnte ich noch einmal gewisse Dinge ausprobieren und werde jetzt mit einem guten Gefühl ins Rennen gehen», so der 28-Jährige gegenüber SRF.

Hintermann, der für das zweite Training noch einmal einiges am Material umstellte und unter anderem das Schuhwerk wechselte, geht als trainingsbester Schweizer ins Rennen. Beim zweiten Probelauf auf der «Birds of Prey» fuhr er als Drittschnellster über die Ziellinie. Schnellster war am Mittwoch der Franzose Cyprien Sarrazin.

Niels Hintermann freut sich auf die vielen Sprünge in Beaver Creek. Bild: KEYSTONE

Marco Odermatt, der zuletzt mit Rückenbeschwerden zu kämpfen hatte, reihte sich bei beiden Trainingseinheiten jeweils als Elfter im Klassement ein. «Es war keine gravierende Verletzung, ein Hexenschuss, würde ich sagen», gab der 26-Jährige diese Woche Entwarnung. «Es braucht zwar alles ein bisschen mehr Energie. Aber ich habe mich schon wieder sehr wohlgefühlt.»

Der Start der ersten von zwei Abfahrten in Beaver Creek ist am Freitag auf 18.45 Uhr Schweizer Zeit angesetzt. Das Rennen kannst du live im Ticker auf blue News verfolgen. Bleibt zu hoffen, dass sich das Wetter in Colorado über Nacht nicht weiter verschlechtert.