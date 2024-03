«Vielleicht sagt sie schon morgen, dass sie zurücktritt»

Lara Gut-Behrami und ihr Papa Pauli freuten sich schon über etliche grosse Siege. Keystone

Pauli Gut verrät in einem Interview, wie unglaublich stolz er auf seine Tochter Lara ist. Dabei betont er auch ihren Hunger nach mehr und warum dennoch plötzlich alles anders kommen könnte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit einem 10. Platz beim Weltcup-Final im Riesenslalom in Saalbach sichert sich Lara Gut-Behrami den Sieg im Disziplinen-Klassement und den Gesamt-Weltcup.

Papa Pauli freut sich mit seiner Tochter und ist unglaublich stolz, dass sie auch in diesem Alter noch solche Leistungen in den Schnee zaubert.

Trotz der Ankündigung, noch einen Winter anzuhängen, hält ihr Vater einen spontanen Rücktritt nicht für ausgeschlossen. Mehr anzeigen

Am Sonntag schrieb Lara Gut-Behrami ein weiteres Kapitel für die Geschichtsbücher. Nicht nur, weil sie erstmals die kleine Kristallkugel im Riesenslalom holte, sondern damit auch als älteste Gesamtweltcup-Siegerin in der Geschichte des Sports feststeht.

Das Rennen in Saalbach brachte sie mit all ihrer Routine den Hang runter. Später sagt sie über ihren 10. Platz: «Heute Morgen habe ich realisiert, dass ich die Kugel unbedingt gewinnen will. Dann habe ich mich nervös gefühlt und es waren die schlechtesten Läufe des ganzen Winters. Aber am Ende musste ich irgendwie ins Ziel kommen.»

Was macht Gut-Behrami so stark?

Angespannt waren auch Lara Gut-Behramis Eltern. «Schon die letzte Woche war brutal. Wir mussten so lange warten – dabei wollten wir es schnell erledigt haben», sagt Papa Pauli in einem Interview mit «Blick». Als der Sieg im Disziplinenklassement und gleichzeitig der Gewinn der grossen Kristallkugel feststeht, folgt die Erleichterung: «Was Lara gezeigt hat, ist grandios. Ich bin so stolz auf sie. Denn die Ausgangslage war nicht einfach. Sie musste irgendwie ins Ziel kommen, durfte aber nicht zu viel riskieren. Unglaublich, wie sie das geschafft hat.»

Die Erfahrung hat der Tessinerin an diesem Wochenende mit Sicherheit geholfen. 16 Jahre ist Gut-Behrami nun schon im Weltcup dabei und sie scheint mit jedem Jahr nur noch besser zu werden.

Doch was zeichnet sie gemäss ihrem Vater denn im Speziellen aus? «Vieles. Allerdings beginnt sie ab und zu den Schwung zu früh – dann muss sie einige Hundertstel warten und stellt die Ski ein wenig quer. Das ist ein wenig das Problem. Aber klar: Das ist Jammern auf hohem Niveau, schliesslich hat sie soeben die Riesen-Kugel gewonnen.»

Folgt jetzt doch der Rücktritt?

Massgeblichen Anteil daran hat gemäss Pauli Gut auch ihr Konditionstrainer Alejo Hervas. Er versucht immer wieder neue Inputs zu setzen und Lara mag die Arbeit mit ihm, auch weil sie dadurch ihr Spanisch trainieren könne.

Erst kürzlich hat die 32-Jährige angekündigt, noch einen Winter anzuhängen. Bei diesem Karriere-Herbst gut nachvollziehbar. Papa Pauli Gut: «Sie hat ihr Potenzial noch nicht ausgeschöpft und will mehr. Aber wer weiss: Vielleicht sagt sie schon morgen, dass sie zurücktritt.» Tatsächlich? «Man weiss nie. Vielleicht tut sie es auch erst in einer Woche.»