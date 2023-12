Diesmal war der Wind der Spielverderber Keystone

Es soll wieder nicht sein. Auch die zweite Weltcup-Abfahrt der Männer in Beaver Creek, Colorado, findet nicht statt.

Es hatte sich schon am Freitag angekündigt – am Tag, als die erste Abfahrt auf der «Birds of Prey» abgesagt werden musste. Die Meteorologen sagten für Samstag starken Wind voraus.

Die Prognose bewahrheitete sich. Es wurde erneut nichts mit dem ersten Speed-Rennen in diesem Winter. Auch die vierte geplante Abfahrt der Saison fiel den äusseren Bedingungen zum Opfer.

In Beaver Creek steht am Sonntag noch ein Super-G im Programm.

Von den vier abgesagten Abfahrten ist bisher erst eine neu terminiert worden. Das eine der zwei Rennen, die vor drei Wochen in Zermatt/Cervinia vorgesehen waren, wird am übernächsten Donnerstag in Gröden nachgeholt.

💨🌨️ Unfortunately, due to wind and heavy snowfall, today's Men's Downhill at Beaver Creek has been cancelled. ❌ #fisalpine pic.twitter.com/FtCNgZzf2N — FIS Alpine (@fisalpine) December 2, 2023

sda