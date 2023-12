Wendy Holdener zeigt lädierten Fuss nach Operation

Wendy Holdener muss monatelang pausieren. Keystone

Nach einem Sturz im Training musste sich Wendy Holdener einer Operation am linken Sprunggelenk unterziehen und fällt lange aus. Auf Instagram meldet sie sich nun erstmals seit dem Sturz in der Öffentlichkeit.

Wendy Holdener kann längere Zeit keine Rennen bestreiten. Die Schwyzerin musste nach einem Sturz im Training am linken Sprunggelenk operiert werden.

Am Donnerstag meldet sie sich erstmals nach ihrem Sturz auf Instagram und zeigt ihren lädierten Fuss. Mehr anzeigen

Wendy Holdener hat sich am Dienstag während des Slalomtrainings im italienischen Pozza di Fassa bei einem Sturz ins Sicherheitsnetz verletzt. Abklärungen in der Klinik Hirslanden in Zürich haben ergeben, dass sie sich eine Fraktur des linken Sprunggelenks zugezogen hat.

Die 30-jährige Schwyzerin musste noch am Dienstag operiert werden. Nun wird sie ihren linken Fuss rund zwei Monate lang ruhigstellen müssen. Es droht das vorzeitige Saisonende. «Wir werden Ende Februar oder Anfang März entscheiden, ob sie noch einmal ins Renngeschehen eingreift», kündigte Teamarzt Walter O. Frey in einer Medienmitteilung an.

Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor drückte danach im «Blick» seine Hoffnung auf eine baldige Rückkehr aus: «Wendy regeneriert normalerweise sehr schnell. Sie ist extrem fleissig, fokussiert und akribisch. Es ist durchaus realistisch, dass sie Ende Winter zurückkommt – die Hoffnung verlieren wir jedenfalls nicht.»

Für Holdener, die nach ihrem 3. Platz im Killington-Slalom richtig in Fahrt gekommen schien, ist es aber ein grosser Rückschlag. «Sie war traurig, wirkte aber sehr gefasst und hat bereits darüber gesprochen, möglichst schnell zurückzukommen», so Tschuor über ein Telefonat mit Holdener.

Am Donnerstag meldet sich die Schwyzerin erstmals auch bei ihren Followern auf Instagram. Sie postet in ihrer Story ein Foto, das ihren linken Fuss dick in einen Gips eingepackt auf dem Spitalbett in der Hirslanden Klinik zeigt. Im Hintergrund ist die schöne Aussicht über den Zürichsee zu sehen. Auf einen Kommentar verzichtet Holdener.