Monney war einmal in den Top-10 in 14 Rennen. Wie zufrieden ist er? «Es war eine gute Saison für mich. Am Anfang war es schwierig mit all den Absagen. Und dann habe ich in den ersten Rennen Mühe gehabt. Die letzten Rennen waren dann wieder etwas schlechter.»

Odermatt, was muss Alexis besser machen? «Es braucht einfach Zeit in der Abfahrt. Er ist noch sehr jung (24). Die Linienwahl und Materialreferenzen. Letzte Saison war er noch mehr Kamikaze, jetzt ist er sicherer.»