Alex Frei wurde als Spieler beim FC Basel zur Legende. Als Trainer war er noch kein Jahr im Amt, als er von Sportchef Heiko Vogel entlassen wurde. Dabei hatte Frei den Deutschen noch selbst nach Basel gelotst. Im Fussball-Talk «Heimspiel» blickt er zurück.

Der ehemalige Torjäger war von Juli 2022 bis Februar 2023 Trainer beim FC Basel. Entlassen wurde er damals von Sportchef Heiko Vogel, den er selbst ins Boot holte.

Rückblickend sagt er über Vogel: «Er hat eine unglaubliche Fachkompetenz, aber dann hört es auf.» Mehr anzeigen

Nach einer erfolgreichen Karriere als Torjäger lancierte Alex Frei seine Trainerkarriere in den Jugendmannschaften des FC Basel. Bei dem Verein, für den er in 167 Spielen 108 Tore erzielt und weitere 48 vorbereitet hatte. Vom Basler Nachwuchs ging es für Frei als Coach zum FC Wil und von dort zu Winterthur. Mit den Zürchern stieg Frei sensationell in die Super League auf und wechselte darauf – im Sommer 2022 – als Cheftrainer zurück zum FC Basel.

Bei seinem Herzensverein half er mit, die Stelle des Sportchefs neu zu besetzen. «Ich habe mich dafür eingesetzt, dass Heiko Vogel Sportchef wird beim FC Basel», so Frei. Vogel übernimmt das Amt am 1. Januar 2023. Am 7. Februar 2023 wirft er Trainer Alex Frei raus, übernimmt dessen Job gleich selbst und hat nun eine Doppelfunktion als Sportchef und Trainer.

Leben nach dem Loyalitätsprinzip

Auf die Nachfrage von blue Sport Chefredaktor Andreas Böni, ob es der grösste Fehler war, den er begangen hat, sagt Frei: «Ich bin nicht der Typ, der öffentlich über andere herzieht.» Weiter erklärt der 44-Jährige: «Ich habe in meinem ganzen Leben nach dem Loyalitätsprinzip funktioniert. Das heisst: Ich habe nie andere in die Pfanne gehauen, dafür habe ich ein bisschen auf die Fresse bekommen.»

Alex Frei kennt Heiko Vogel noch von seiner Zeit als Spieler in der Saison 2011/12. Die Idee, den Deutschen als Sportchef nach Basel zu holen, kam von ihm. «Im Nachhinein kann jeder selbst beurteilen, ob das jetzt eine schlaue Idee war oder nicht», resümiert Frei.

Auf den Hinweis von Moderator Stefan Eggli, dass er Vogel als Freund zum FCB holte, relativiert Frei: «Ich muss schnell differenzieren zwischen ‹Freund› und ‹Freund›. Es war nicht so, dass damals beim FCB jeder mitmachen durfte, nur weil er mal bei Rot-Blau war. Heiko Vogel hat eine unglaubliche Fachkompetenz, aber dann hört es auf.»

