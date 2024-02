Benito verletzt sich und muss früh runter 03.02.2024

Loris Benito muss am Samstagabend im Spiel gegen Lausanne bereits in der 5. Minute ausgewechselt werden. Nun ist die niederschmetternde Diagnose da.

«Die Young Boys müssen für den Rest der Saison auf Loris Benito verzichten: Der 32-jährige Verteidiger hat sich am Samstag beim 1:0-Sieg in Lausanne in der Startphase einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen», teilen die Berner am Sonntag mit.

Benito stand in der laufenden Saison in 25 Ernstkämpfen auf dem Platz. Benito, der sich einer Operation unterziehen muss, wird damit auch die EM im Sommer verpassen.