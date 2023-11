Benito stinksauer: «Wir stellen uns dumm an, ich weiss auch nicht, was los ist»

Benito: «Wir stellen uns einfach dumm an» 25.11.2023

YB verliert beim FCZ mit 1:3 und muss die Tabellenführung an die Zürcher abgeben. Loris Benito ärgert sich nach dem Spiel über den Auftritt seines Teams. FCZ-Coach Bo Henriksen kommt derweil nicht aus dem Schwärmen.

Der FC Zürich übernimmt mit einem 3:1-Sieg im Spitzenspiel gegen YB die Tabellenführung.

Der Ärger bei YB-Verteidiger Loris Benito ist nach dem Spiel gross. «Ich habe das Gefühl, wir versuchen manchmal Sachen, die wir gar noch nie trainiert haben», sagt er im Interview mit blue Sport.

FCZ-Coach Bo Henriksen ist stolz auf seine Mannschaft und will dieses Spiel als Beispiel für die nächsten Aufgaben nehmen.

Die Young Boys haben am Samstagabend im Letzigrund zwar deutlich mehr Ballbesitz als der FC Zürich, viel mit dem Ball anzufangen wissen die Berner aber nicht. Die Zürcher erarbeiten sich viel mehr und vor allem bessere Chancen, sind effizient und siegen am Ende verdient mit 3:1.

Damit übernimmt der FCZ die Tabellenführung, hat nun zwei Punkte Vorsprung auf YB, wobei der Meister noch ein Spiel weniger bestritten hat als die Zürcher.

Im Interview mit blue Sport ärgert sich Benito nach dem Spiel grün und blau. «Wir haben den Start völlig verschlafen und machen ihnen Geschenke. Bei den Standards weiss ich auch nicht, was dieses Jahr los ist», sagt der YB-Verteidiger (s. Video oben).

«Wir stellen uns einfach dumm an»

Die Berner hätten zwar am Ball ein gutes Spiel gezeigt und seien auch zu Chancen gekommen, der Anschlusstreffer durch Meschack Elia hätte zudem Mut gegeben, so Benito weiter. Zum Ausgleich wollte es dann aber doch nicht mehr reichen. «Wir stellen uns einfach dumm an, ich weiss auch nicht, was momentan los ist», so der gefrustete Nati-Spieler.

«Ich habe das Gefühl, wir versuchen manchmal Sachen, die wir gar noch nie trainiert haben. Wir haben klare Abläufe, wie wir den Ball spielen und laufen sollen. Im Match kommt uns dann in den Sinn, irgendwas anderes zu machen», schüttelt Benito den Kopf.

Zürich – YB 3:1 Credit Suisse Super League, 15. Runde, Saison 23/24 25.11.2023

Dabei sei die Qualität ja vorhanden, um zu Chancen zu kommen und effizient zu sein. Benito macht deutlich: «Wenn irgendjemand immer noch das Gefühl hat, dass diese Saison ein Selbstläufer wird, dann ist jetzt klar, dass es nicht so ist.»

Henriksen: «Wir waren bei weitem besser als YB»

Ganz anders ist die Gefühlslage beim FC Zürich. «Ein unglaublicher Abend, die Zuschauer waren fantastisch und es ist ein total verdienter Sieg», freut sich FCZ-Coach Bo Henriksen. «Ich bin stolz auf meine Spieler und auf das, was wir machen. Es ist speziell, ein Teil dieses Klubs zu sein. Es macht Spass!»

FCZ-Trainer Henriksen: «Der Meister kommt hierher und wir sind viel besser als sie» 25.11.2023

Sein Team habe sich vorgenommen, mutig Fussball zu spielen. Und das sei insbesondere in der zweiten Halbzeit hervorragend gelungen. «Wir können dieses Spiel als Beispiel nehmen, wie wir spielen wollen. Wenn wir so spielen, können wir alle Spiele gewinnen», sagt Henriksen und kommt gar nicht aus dem Schwärmen heraus. «Wir haben es gesehen: Der Meister kommt hierher und wir sind bei weitem besser als sie.»